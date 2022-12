Preocupación en Encuentro Republicano Federal por la posible ruptura de Juntos por el Cambio

Desde Encuentro Republicano Federal de Santa Fe expresaron su malestar por la no invitación a la reunión, que tuvo lugar este miércoles en la sede de la Unión Cívica Radical (UCR) y contó con varios dirigentes políticos de peso.

Al respecto, Cristian Hoffman, apoderado del mencionado partido, sostuvo que "están ofendidos, se sienten estafados y no encuentran las palabras justas. Juntos por el Cambio en Santa Fe está compuesto por siete partidos, de los cuales cinco no estábamos enterados".

"Si no ordenamos nuestra casa y no respetamos la palabra, el diálogo y los acuerdos, me parece que no vamos por el buen camino"

Asimismo, exclamó: "nuestro enojo pasa porque directamente no estuvimos informados". Para Hoffman, son "actitudes que no contribuyen con la confianza, la salud y el futuro de Juntos por el Cambio; sin buenos hábitos de convivencia puertas adentro, tampoco los vamos a tener hacia afuera".

Además, consideró que "si no ordenamos nuestra casa y no respetamos la palabra, el diálogo y los acuerdos, me parece que no vamos por el buen camino. Hemos pedido convocar una reunión de carácter urgente y nada, cada uno siguió con la suya".

Leer también: Juntos por el Cambio se consolida y Pullaro prepara planes y equipos

"Esto fue una sorpresa que no tuvo nada que ver con lo que veníamos hablando. (Miguel Ángel) Pichetto me dijo "no puedo creer esta actitud inmadura política y poco seria". No queremos poner palos en la rueda al frente de frentes; esto es puertas hacia adentro", aseveró el entrevistado.

En esta línea, Hoffman aseguró que "no se van quedar de brazos cruzados" y añadió: "esto se tiene que reencauzar y debemos tratar de restituir la confianza. Hay que mirarse a los ojos y decirnos las cosas tal como son".

"Pichetto me dijo "no puedo creer esta actitud inmadura política y poco seria". Hay que mirarse a los ojos y decirnos las cosas tal como son".

Dicho esto, agregó: "si por querer armar un frente de frentes no se respeta a los socios iniciales, eso es una señal de que no hay confiabilidad y peligra el futuro de Juntos por el Cambio".

Por último, explicó que Encuentro Republicano Federal "representa un espacio que está dentro de Juntos por el Cambio y la candidata a gobernadora va a ser Betina Florito, pero es algo que tampoco tuvieron en cuenta".

Escuchar también la nota completa: