Argentina, 1985 ganó el Golden Globe 2023

La película Argentina, 1985 ganó en la terna Mejor Película de lengua no inglesa para los Premios Globo de Oro a lo mejor del cine y la TV estadounidenses.

Ricardo Darín, Peter Lanzani y el ex fiscal Luis Moreno Ocampo asistieron a la ceremonia de la edición 80° de los galardones de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

El director Santiago Mitre y Darín subieron al escenario a recibir el premio. Agradecieron el galardón y lo celebraron con todo.

Es que el reconocido actor subió al escenario y en un principio agradeció en inglés, pero luego dijo una sentidas palabras en español y dejó en claro que en ese momento se dirigía a “su gente”.

“Voy a hablar dos palabras en español para mi gente. Para toda la gente de Argentina, después de ver el campeonato del mundo esto es una gran alegría”, expresó emocionado Ricardo.

Argentina, 1985 competía contra RRR (India), All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica) y Decision to Leave (Corea del Sur). Ricardo Darín fue acompañado por su esposa, Florencia Bas, mientras que Santiago Mitre asistió con Dolores Fonzi.

