Caso de la menor abusada: "Hay falencias en el sistema de resguardo", afirmó Donnet

Diputados y diputadas mantuvieron una reunión con Patricia Chialvo, secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, por el caso de la menor de 12 años que pidió acceder a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y fue retenida por una organización religiosa llamada Grávida.

Agustina Donnet, integrante del bloque Igualdad y Participación, dialogó con Cadena OH! sobre el encuentro y el objetivo de tener información sobre los protocolos que se utilizaron y cómo se llevaron adelante.

"En un caso de este tipo hay una actuación interministerial, tiene que haber una perspectiva integral, no sólo en el caso de la menor que sufrió una obstaculización de su ILE, también por Grávida porque no es la primera vez que obra de esta manera. Así que no tiene que volver a suceder. Pero no es sólo eso, es importante que se garantice el deseo de esa menor y su mamá, que fue manifiesto en distintas oportunidades", apuntó.

Como se supo posteriormente, el Estado ya venía interviniendo con la familia, que sufría condiciones de vulnerabilidad y violencia además del caso de abuso de la menor. "Muchos datos no pueden ser públicos, hay que evitar la revictimización de la niña. La información se brindó desde el ministerio de Salud, de Desarrollo Social y de Género e Igualdad. Manifestaron que actuaron de acuerdo al protocolo vigente a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Pero hay falencias en el servicio de resguardo, hay trabas y obstáculos".

Para Donnet esto no es un hecho aislado, sino que se entrelaza con otros derechos por garantizar. Insistió en la necesidad de retomar las consignas de la Campaña por el Aborto Legal, educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no abortar y la efectiva implementación de la interrupción voluntaria o legal del embarazo.

"Hay que seguir hablando del tema, hemos dado un salto en el debate de la interrupción legal del embarazo. Hace un tiempo el aborto era un tema tabú, y dimos un debate social que es importante y significativo. Santa Fe es una de las provincias del país que no tiene ley de educación sexual integral, y es importante que podamos garantizarla".

"El encuentro fue positivo, siempre es bueno que nos encontremos en estas intancias de caracter institucional, esto es un compromiso de todos los niveles del Estado. Pero también un ojo crítico a las falencias en el sistema de resguardo. El Estado provincial claramente, en algunas instancias, sigue llegando tarde", dijo por último.

Escuchar también audio completo: