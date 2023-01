Ninguna universidad nacional de Santa Fe fue incluida en el presupuesto del 2023

El rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique José Mammarella, afirmó que las casas de altos estudios de la provincia de Santa Fe fueron excluidas del presupuesto nacional 2023, mientras habló de discrecionalidad en el reparto de fondos.

"Es una política sorpresiva, inexplicable y suena como discriminatoria. Cuando elaboramos el presupuesto los rectores de todas las universidades elevamos un número y luego la distribución la propone la Secretaría de Políticas Universitarias y el Ministerio de Educación y es el Congreso quien lo aprueba. Cuando avanza el tratamiento del presupuesto puede haber discusiones en las comisiones que modifiquen la distribución o puede consolidase lo propuesto, como ocurrió en este caso", dijo Mamarrella.

"Lo sorpresivo de esta resolución fue que cuando hablamos incluso con el ministro de Economía le dijimos que el presupuesto de las universidades claramente cuando se elevó fue con la propuesta de paritarias que se trataron hasta el momento, o sea hasta agosto, todas las demás que se trataron después no estaban en lo estipulado. Entonces cuando uno espera a principio de año alguna modificación espera la consolidación de lo que se le dio a los salarios docentes y no docentes en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero para que ya arranquemos el año sabiendo que vamos a poder pagarles", explicó el rector del a UNL.

"Lejos de tener eso, aparece esta resolución en la que solo hay 25 de las 45 universidades nacionales y con una cantidad de montos que no respetan ninguna proporcionalidad. No hay ninguna de Santa Fe, lo que claramente demuestra una discriminación hacia nuestra provincia, no solo la UNL. Tampoco incluye fondos para nuevas universidades que están en discusión en el parlamento, lo cual es sorpresivo. Por un lado, se propone la creación de nuevas universidades que afectarían el presupuesto final de educación y aparece una planilla con aumento para algunas universidades de forma discrecional. Esto nos preocupa a todos los rectores que no estamos aquí", añadió:

"En el caso de la UNL no aparece ningún agregado presupuestario y a la vez tenemos en el Congreso la discusión de la creación de una universidad en Reconquista donde tenemos sede y no podemos incrementar las carreras porque no tenemos presupuesto", apuntó.

Para entender las grandes diferencias presupuestarias, los datos señalan que la Universidad Nacional de la Matanza recibe $470.000 y la Universidad Nacional de Villa María $20.000. A lo cual, el rector expuso: "Estamos hablando de $7.025.000.000 que se repartieron entre las universidades, sí hay algunas grandes que por el propio tamaño el presupuesto no es tan importante, pero hay universidades muy chicas que recibieron un monto muy grande". De este dinero depende el equipamiento y la ampliación de la oferta educativa y territorial.

