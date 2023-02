Alfa vs. Romina en Gran Hermano: "Mejor que no coma la boluda esa"

Los fideos caseros que Walter "Alfa" Santiago les hizo a sus compañeros de Gran Hermano fueron otro punto de discordia con Romina Uhrig, tras la fuerte pelea que marcó el fin de su amistad en el reality.

La exdiputada no quiso comer la pasta casera de su compañero, se hizo un medallón con ensalada de repollo, y Alfa tomó el gesto como un desprecio que no le gustó nada. Y hasta la insultó.

"Mejor que no coma la boluda esa", dijo Walter, luego de que La Tora le dijera que ni ella ni Romina iban a comer sus tallarines.

Leer también: De Paul habló sobre Camila Homs: "Soy yo el que no quiero que venga a Madrid"

Alfa: -Estos son los tallarines como deben hacerse, al puro huevo. Encontré la bolognesa y alcanza.

La Tora: -Yo voy a comer carne, y Romi tampoco. Igual voy a probar los fideos. Pero no quiero comer harinas.

Alfa: -Como quieras. Es lo mismo… Mejor, que no coma la boluda esa. Que no coma nada, mejor.

Fabricada la pasta casera, Alfa llamó a los integrantes de Gran Hermano para que sienten a la mesa para que disfruten de sus tallarines, hechos uno por uno, y Romina se sentó a comer repollo.

Alfa: -En 15 minutos van a estar, pero dos no comen. Ella, La Tora, no come.

Camila: -¿Y quién más no come?

Alfa: -Romina. Ella se va a hacer su comida. Y me parece bárbaro. Mejor.

Camila: -Permiso, Alfita, que le pasó acá (el escobillón).

Alfa: -Sí, para que no jodan. Para que no digan que dejamos todo sucio.

Fuente: Ciudad Magazine