Gabriel Heinze: "Soy el responsable y sobre todo cuando perdemos"

Consultado por sus sensaciones tras la primera derrota, comparado con lo hecho en el primer partido del torneo, Heinze aclaró: "Hay una gran diferencia respecto de lo que hicimos con Platense. Siempre soy el responsable y sobre todo cuando perdemos.

Y agregó: "Hicimos que el rival defienda más de lo que está acostumbrado. Tuvimos presencia y valentía, que es lo que pido. El fútbol es así".

A pesar de no haber podido anotar goles, las estadísticas marcaron 9 remates al arco de Unsain, 18 tiros totales: "Me gusta que los chicos fueron a buscar el partido, que arriesgamos más, que estuvimos presentes en el partido. En el segundo tiempo entramos por afuera y por adentro".

Una de las situaciones que llamó la atención fue la salida de Velázquez y se temió por alguna lesión: "El ingreso de Mansilla fue por la conducción que tiene. Necesitábamos claridad para iniciar la jugada por ese lado"

Luego, se refirió a las dificultades de jugar cuándo las condiciones climáticas no son las mejores: "En el negocio, la pelota sigue. Y hasta que no pase algo, esto no va a terminar. Tendríamos que llamar la atención sobre esto. Puede pasar algo con la salud de los protagonistas".

De todos modos, aclaró: "La temperatura no incide para nada en la planificación del partido".