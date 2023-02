Perotti y la obra pública: "Cuando nosotros tomamos una decisión es porque la plata está"

El gobernador Omar Perotti presidió este lunes la apertura de sobres para construir un Jardín de Infantes en Bella Italia, en el marco del Programa de Inclusión Digital y Transformación Educativa “Santa Fe + Conectada”.

Dicho jardín contará con Hall, tres Salas con Núcleo Sanitario, SUM, Gobierno y Gestión (Dirección, Vicedirección, Administración, Baño y Office), Cocina y Núcleo Sanitario, sobre una superficie de 480.85 M2. El presupuesto oficial asciende a $ 144.311.269,81, con base a noviembre de 2022, y un plazo de obra de 300 días.

En el acto desarrollado en el SUM de la comuna local, Perotti aseguró que “cuando nosotros tomamos una decisión es porque la plata está, y esta plata forma parte del programa y tiene un único destino, que es el jardín para Bella Italia”.

En ese marco, Perotti aseguró que “desde nuestro primer día de gestión, la iniciativa fue que todos nuestros chicos y chicas, desde los 4 años, estén incorporados al sistema educativo. Muchos nos plantearon dónde los vamos a poner, porque no hay lugar ni infraestructura. Y era verdad, pero no podíamos tener un año más a una camada de chicos y chicas sin que empiecen a mejorar su formación. Por eso, está bien si tenemos la mejor infraestructura, pero si no es así, es importante el afecto y la enseñanza, porque ya estamos ganando”, afirmó.

“Hoy ya hay 300 municipios y comunas que cumplimentaron el acompañamiento con el personal del Ministerio (de Educación), para hablar con padres y en la búsqueda casa por casa de los chicos y chicas, para que a esa cifra la tengamos en el menor número posible. Y el deseo es llegar a cero en el inicio de clases”, porque “no hay orgullo mayor para una comunidad que poder decir: ‘todos mis chicos y mis chicas están en la escuela’. En el nivel que corresponda. Eso marca una comunidad diferente”, señaló el gobernador.

Luego, recordó que casi un año y medio demoró la Ley de Conectividad: “No solamente demoró el tendido de fibra en toda la provincia, el inicio de estas licitaciones, si se va a tener una escuela o no, son las cosas en las que hay que muy cuidadosos y acompañar en los tiempos, esos tiempos no son gratuitos, es el tiempo de ejecución que pagaron los chicos, lo pagaron los chicos que no pueden tener ese ese edificio listo, esa conectividad disponible”.

Por último, agradeció el presidente comunal de Bella Italia “por la importante decisión de donar el terreno, de prever con antelación que la comunidad iba a seguir creciendo y que siga creciendo ordenada y con educación es lo mejor”.