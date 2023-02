Avance de la gripe aviar: el Gobierno nacional analiza medidas

Mañana habrá una importante reunión de funcionarios que analizarán el avance de la gripe aviar o influenza aviar en el país. Será encabezada por el ministro de Economía, Sergio Massa, y participarán el Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, y la presidenta del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Diana Guillén.

El objetivo será hacer un repaso del estado de situación y definir más medidas para aumentar las acciones de prevención junto al sector privado. En ese contexto, se podría avanzar en un refuerzo presupuestario para los mecanismos de control y profundizar las acciones de comunicación con diferentes mensajes para la comunidad.

Leer también: Confirmaron el primer caso de gripe aviar en la provincia de Santa Fe

Bahillo dijo que al confirmarse que la gripe aviar es de alta patogenicidad, “significa que es mucho más contagiosa y más mortal en aves y nos hace estar más alertas para que esta influenza no ingrese en los sistemas productivos, en las granjas avícolas, ya sea de engorde de pollos o de huevos, porque ahí sí estaríamos en una situación más crítica. Mientras no ingrese a los sistemas productivos, no tenemos restricciones comerciales, no hay mayor perjuicio económico, pero todo cambia si tenemos que intervenir en una granja”.

En el Gobierno y el sector avícola, la principal preocupación es que la enfermedad llegue al sistema comercial, ya que esa situación en otros países provocó fuertes pérdidas productivas y económicas.

En la Argentina, desde la semana pasada se reportaron casos de aves con la infección en Jujuy, Córdoba, Salta y Santa Fe. “Hasta el momento, el virus de la gripe aviar solo ha sido identificado en aves silvestres y aves domésticas o de traspatio. No se han notificado casos de gripe aviar en granjas o establecimientos industriales. Por lo cual, la Argentina mantiene el estatus de país libre de gripe aviar”, explicó el veterinario Vicente Rea Pidcova, del Programa Sanidad Aviar del Senasa.