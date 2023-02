Sequía: millonaria inversión de la Provincia para asistir a más de 5 mil productores 

El territorio provincial se encuentra afrontando una intensa sequía. En particular, Santa Fe es el distrito nacional más afectado, con sus 19 departamentos comprometidos y sus distintas actividades productivas. En ese marco, la gestión del gobernador Omar Perotti, a través del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, trabaja fuertemente desde el inicio del fenómeno climático, diseñando una serie de instrumentos que están aportando ayuda financiera y económica a pequeños y medianos productores agropecuarios.

Al mismo tiempo, se gestionaron y se gestionan fondos nacionales que se vuelcan en el territorio como créditos o aportes no reintegrables. “Nuestro objetivo es que la producción santafesina no se detenga y que, a la salida de esta situación, nuestros productores puedan seguir produciendo, invirtiendo y generando trabajo. Como provincia lideramos índices de crecimiento, de generación de empleo, de producción de maquinaria agrícola, eso es posible en gran parte a lo que genera el nuestro sector agropecuario”, aseveró el titular de la mencionada cartera, Daniel Costamagna.

En total, desde la Casa Gris, se llevan invertidos más de 4.000 millones de pesos que, se estima, ya alcanzaron a más de 5.000 productores de las diferentes actividades agropecuarias que se desarrollan en la bota.

Brindando detalles de esa asistencia, Costamagna le dio marco a las herramientas: "Desde un inicio convocamos a la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria y posteriormente se declaró la emergencia, que fue homologada a nivel nacional. Esto posibilita que se activen beneficios impositivos provinciales y nacionales para los productores que obtengan el certificado de emergencia o desastre agropecuario. Pero al mismo tiempo trabajamos a largo plazo, presentando un proyecto de Ley denominado Sistema Provincial de Gestión Integral de Riesgos de Emergencias y Desastres Agropecuarios, un reclamo histórico del sector que hoy cuenta con media sensación y, necesitamos, tenga sanción definitiva en diputados".

A la fecha, las herramientas ya ejecutadas asistieron a la ganadería santafesina con más de 260 millones de pesos en créditos sin interés que se otorgaron a más de 500 productores de carne de hasta 300 cabezas.

Al mismo tiempo, se otorgaron 84,4 millones de pesos en aportes no reintegrables de 100 mil pesos a 844 de la agricultura familiar. Se dispusieron 12 millones de pesos en créditos sin interés a 80 productores apícolas de hasta 50 colmenas y 87 millones de pesos para comprar 29 tanques cisterna para acarreo de agua.

En ese sentido también se dispusieron 90 millones de pesos en los departamentos Vera y 9 de Julio para acarreo de agua y acondicionamiento de tomas de agua y limpieza de represas y 7,5 millones de pesos para la compra de un generador, bomba de agua y una cisterna de 5.000 litros y compra de 50 cubas de 1.000 litros para entrega en comodato a productores.

En cuanto a las líneas generadas a partir de la articulación con el Gobierno Nacional, se alcanzaron a 1.200 productores: 200 millones de pesos contempló la línea de recomposición productiva y 800 millones la Línea Prevención y Fomento de la plantación de árboles. A estas herramientas se suman 400 millones del Plan GanAr para productores de carne y leche de hasta 600 cabezas y 400 millones para aportes no reintegrables a productores ganaderos de la Agricultura Familiar.

En los últimos días se abrió una convocatoria con un fondo provincial de 700 millones de pesos para créditos sin interés con 12 meses de gracia para recomposición productiva, la cual tuvo una alta adhesión por parte de los productores; y una segunda línea de recomposición productiva específica para productores que dispongan certificado de emergencia o desastre agropecuario con un fondo de 500 millones para otorgar créditos sin interés con 12 de meses de gracia", explicó Costamagna.

En cuanto al sector tambero, la provincia dispuso una herramienta específica con un fondo de 500 millones de pesos para créditos a través del Nuevo Banco de Santa Fe, con bonificación de 15 por ciento de tasa de interés. Animismo se implementó una asistiencia al sector legumbrero y hortícola, con más de 200 millones a través de créditos y aportes no reintegrables para la adquisición de capital de trabajo.

"Estas herramientas de acompañamiento al sector fueron delineadas luego de reuniones de trabajo con productores e instituciones, lo que permitió confeccionar mejores y mayores políticas públicas para el sector agropecuario. Además se establecieron reuniones en distintas localidades de la provincia para la difusión de las herramientas, como así también el abordaje de las necesidades de cada sistema productivo. Esta es nuestra forma de gestionar y lo que nos encomienda el gobernador Omar Perotti, estar cerca de los productores y acompañándolos como lo merecen en este contexto extraordinario", concluyó Costamagna.

Nuevo encuentro con entidades del agro

En el marco del acompañamiento al sector, este viernes el gobernador Omar Perotti, junto al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo y el ministro Costamagna, mantuvo un encuentro de trabajo con entidades agropecuarias y legisladores nacionales. Allí se abordaron las mencionadas herramientas y se analizó la situación que atraviesa la producción santafesina. "Como provincia es muy positivo poder reunir en una mesa a todas las entidades de la producción con el gobierno provincial, y los legisladores nacionales. El objetivo fue generar un nivel de información sobre lo actuado en la sequía, lo que significa en la provincia y las consecuencias que se van a trasladar en los próximos tiempos", destacó Perotti.

"Esto no se arregla con una lluvia, una lluvia ayuda a mejorar una coyuntura, pero hay mucho daño hecho, un daño realmente importante en el sector agropecuario", dijo Perotti y sumó: "Esto habla a las claras del impacto en la actividad, en lo que no se va a poder producir y consecuentemente lo que no se va a poder vender porque no está. Sin dudas eso es difícil de recuperar, pero sí tenemos que hacer los esfuerzos, como bien se dijo y se coincidió en la reunión, de que no tenemos que perder ni producción ni productores. Ese es el esfuerzo con recursos propios y recursos de Nación".

"Hay acciones de urgencia y acciones en las que hay que coordinar los esfuerzos como para tener en la provincia una ley de emergencia que deje de lado el concepto tradicional de la ley de emergencia vigente, para incorporar acciones preventivas frente a los fenómenos de inundaciones o de sequías producto de los cambios climáticos. También que se generen los incentivos para que se realicen obras e incorporación de tecnología previo a cualquier fenómeno y, de producirse, poder estar asistiéndolos de la mejor manera con un fondo propio, con recursos propios en la provincia", culminó Perotti.