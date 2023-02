El arquero del seleccionado argentino y el Aston Villa inglés, Emiliano "Dibu" Martínez pronunció el discurso más emotivo de la gala de premiación de los trofeos The Best que entregó esta noche la FIFA en París, donde el ex Independiente recibió la distinción como el "Mejor guardavallas del mundo", al afirmar entre sollozos que sus dos "grandes Ídolos" son sus "padres".