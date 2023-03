Javkin tras la amenaza a Messi: "A mí no me van a correr"

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, expresó su enojo tras la amenaza narco al futbolista Lionel Messi y señaló que él no tiene "armas", a la vez que pidió la presencia de las autoridades nacionales y provinciales ante la inseguridad en la ciudad.

"¿Dónde están los que nos tienen que cuidar? Yo no tengo armas, a mí no me van a correr con esto", sostuvo el intendente luego de que se difundiera el mensaje detrás de la balacera donde se menciona: "Javkin es narco, no te va a cuidar".

Además, señaló en diálogo con la prensa: "Es muy fácil para cualquier banda generar este hecho. Estamos a 40 metros de una avenida, no necesitan una autorización de un juez para perseguir una moto".

El funcionario señaló que minutos antes de llegar al supermercado de la familia Roccuzzo habló con el gobernador y el ministro de seguridad: "En el mundo se habla de la situación de Rosario y de la persona más famosa que tiene la provincia, es muy alevoso".

"Lo que se busca es la repercusión. Hablé con el ministro de Seguridad y con el gobernador, yo los quiero acá. ¿A cuánto esta el Presidente (Alberto Fernández) de acá? A media hora, ¿No?", se preguntó Javkin.

Escuchar también la nota completa: