Clemente: "El cronograma electoral es lo menos importante para los ciudadanos"

No hay agenda, no existe.

Carlos Clemente sostuvo que "la agenda no ve lo importante" e indicó que hay "discursos vacíos, fuera de la realidad, empleados con contrato, gente obligada a vitorear, aclamar, un acto o persona; decir vítores".

Un año electoral que no va a ocultar el vacío de la gente.

El tiempo viene en contra, difícil se pueda revertir en el corto plazo. Nada indica que vaya a mejorar, y que pueden hacer hasta ahora que no hicieron antes.

Seguridad y Marcelo Sain.

Había un plan en seguridad y pasaron muchos ministros, " al día de hoy se duda si el primer ministro no quiso hacer las cosas como corresponden contra la corrupción, cortar dónde había que hacerlo y la política o los políticos no lo dejaron, lo abandonaron ... Y contra molinos de viento como en un bella Italia no se puede "

"La involución en políticas sociales también es evidente, en seguridad, en economía, en planificación ", subrayó el titular del Foro de Integración y Desarrollo Regional, haciendo referencia a la consulta realizada hace un mes publicada por este medio.