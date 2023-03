Perotti sobre la violencia en Rosario: "Que la política haga causa común frente a una situación de esta magnitud"

En el marco de un acto oficial por la licitación de obras en la Granja La Esmeralda, este lunes el gobernador Omar Perotti volvió a reiterar el pedido al Gobierno nacional y a todos los dirigentes políticos para frenar la violencia en Rosario.

Respecto a la balacera en la que murió un menor de 11 años y otros tres niños resultaron heridos, Perotti sostuvo: “Desgraciadamente no es la primera vez que tenemos en alguna balacera implicados a niños o a menores. La violencia toma características impensadas e inusitadas. No voy a decir nada nuevo de lo que estamos plenamente convencidos: es una tarea que requiere acciones todos los días, la dimensión de lo que enfrentamos es lo que no vamos a ocultar. Se necesita un acompañamiento diferente por parte de la Nación”.

En ese sentido, el mandatario provincial agregó: “Necesitamos y queremos que todas las expresiones de solidaridad, acompañamiento y compromiso por Rosario se expresen en hechos. Y que la política haga causa común frente a una situación de esta magnitud”.

“Estamos enfrentando delitos federales"

Perotti también fue consultado por los dichos de Alberto Fernández y su ministro de Seguridad, Aníbal Fernández en relación a la policía provincial. “Coincido, estamos en una transición en nuestra institución policial. Venimos de una fuerza golpeada, con jefes presos, condenados. Sin duda, de la noche a la mañana se depura a la institución. Lo que estamos haciendo son todos los esfuerzos para que ello ocurra”, afirmó.

“Estamos enfrentando delitos federales, de magnitud. Por sí solos, ni un municipio o la provincia pueden estar enfrentando. Necesitamos si o si, y deseamos que el ministro (Aníbal Fernández) incorpore en su análisis. La magnitud de lo que hay que enfrentar ya no hay que demostrárselo a nadie, todos pueden verla. No se oculta y se pide ayuda”, sostuvo.

Para finalizar, el gobernador dijo que "no tenemos la infraestructura carcelaria acorde a la magnitud de lo que hay que enfrentar. Hay detenidos en las comisarías y el número es importante. Hay mucha falta de inversión carcelaria y estamos haciéndola. Como en la ciudad capital que hicimos la alcaidía, que no Santa Fe no la tenía. Tenemos más obras como en Las Flores, Las Gamas, Santa Felicia y estamos con inversiones en Piñero”.