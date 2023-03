Violencia de género digital: alto porcentaje de mujeres y niñas que usan redes sufrieron acoso

La firma especializada en riesgo tecnológico, BTR Consulting, realizó una investigación en sus laboratorios acerca del acoso digital que viven los usuarios de internet. El estudio “Violencia de Género Digital” se basó sobre una muestra de 4000 personas de entre 15 y 45 años, y reveló que el 26% de los encuestados afirmó haber sufrido algún tipo de acoso mediante fotos o imágenes.

Entre las principales conclusiones del estudio se destaca que:

Casi el 61% de las mujeres y niñas que usan Facebook, Instagram, Twitter y Tik Tok han sufrido acosos;

Una de cada cinco niñas y mujeres jóvenes abandonó o redujo el uso de una plataforma de redes sociales después de ser atacada;

Los ataques fueron más frecuentes en Facebook, con el 33%, luego de Instagram con 30%, WhatsApp con 16%, Twitter con 7%, TikTok con 14%, y otras plataformas con el 10%.

En dicha investigación se define a la “violencia de género digital” como “toda aquella acción que, mediante medios digitales, acose, amenace o extorsione a cualquier individuo”, y destaca a los sistemas de mensajería instantánea como WhatsApp o redes sociales, como las principales vías de asedio. En ese sentido, se indica que 1 de cada 10 personas recibió amenazas relativas a difundir imágenes y videos sin aprobación material de este tipo.

“Hay un 65% de casos analizados que confirmaron haber experimentado con formas de abuso online en los cuales un 10% reconoció enviar material; 15% confirmó que era material sexual; 20% afirmó haber sufrido acoso; 65% los responsables fueron hombres”, detallan desde BTR.

Sobre la base de que, según las Naciones Unidas, las mujeres a nivel mundial tienen 27 veces más probabilidades de ser atacadas en internet, desde BTR Consulting señalan que “si bien la agresión on-line puede dirigirse contra cualquier persona, las investigaciones muestran que las experiencias de las mujeres on-line son cualitativa y cuantitativamente diferentes". En ese sentido, agrega el informe, los hombres tienen menos probabilidades de sufrir acoso sexual online, recibir pornografía no solicitada o estar sujetos a la distribución electrónica de imágenes íntimas sin consentimiento.

Por otro lado, se detalla que los jóvenes y la comunidad LGBTQ son particularmente vulnerables a la pornógrafia no consentida, mientras que las mujeres públicas, influencers o con número de seguidores relevantes, generan hasta 10 veces más mensajes abusivos que cualquier otra mujer.

¿Cuáles son las causas de este flagelo?

“Nuevos factores como la amplia disponibilidad de tecnología de grabación y de canales de comunicación 24 horas al día, 7 días a la semana, hacen que estas acciones sean aún más generalizadas y dañinas hoy. Las ventajas adquiridas por los agresores en el medio digital, fundamentalmente el anonimato y la posibilidad de construir falsas identidades, hacen que el abanico se abra cada vez más”, indica Gabriel Zurdo, CEO de la compañía.

Existe un amplio espectro de tipos y modalidades para llevar a cabo dichos delitos. Sin embrago, el estudio detalla que uno de los problemas centrales es la falta de estadísticas oficiales y la no denuncia por parte de los damnificados. Las opciones de denuncia son ineficaces para detener el abuso, aún ante mensajes explícitos, fotos pornográficas y ciberacoso. Solo uno de cada diez personas lo cuenta y/o denuncia.

Tipos de delitos sexuales digitales:

Cyberflashing: ES EL ACTO DE ENVIAR IMÁGENES OBSCENAS NO SOLICITADAS, A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DE MENSAJERÍA, COMO WHATSAPP Y TELEGRAM, O MENSAJES DIRECTOS EN REDES SOCIALES

Upskirting

Trolling

Suplantación de identidad: LOS DELINCUENTES CREAN PERFILES FALSOS EN REDES SOCIALES PARA ATRAER A LAS VÍCTIMAS Y PERSUADIRLAS PARA QUE REALICEN ACTOS SEXUALES FRENTE A SU CÁMARA WEB.

Sextortion: LAS VÍCTIMAS RECIBEN UN MENSAJE O MAIL EN EL QUE LAS AMENAZAN CON COMPARTIR VÍDEOS DE ELLAS MISMAS ACCEDIENDO A SITIOS WEB PARA ADULTOS. PIDEN A CAMBIO UN PAGO EN BITCOINS.

Pornovenganza

¿CÓMO DETECTAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO DIGITAL?

Es importante prestar atención a los siguientes signos:

Espiar el celular a otra persona.

Acosar a alguien mediante el celular.

Controlar lo que hace alguien en las redes sociales.

Censurar las fotos que otra persona comparte en las redes sociales.

Exigir a alguien que envíe su geolocalización.

Obligar a alguien a que envíe imágenes íntimas.

Comprometer a alguien para que facilite sus contraseñas.

Enojarse por no obtener siempre una respuesta inmediata.

Interferir en las relaciones que alguien tiene con otras personas.

Obligar a alguien a que muestre una conversación privada con otra persona.

ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA PREVENIR O ACCIONAR ANTE CASOS DE CIBERACOSO:

NO RESPONDER: Si recibís un correo electrónico de intento de sextorsión, la recomendación es no abrirlo ni ningún archivo adjunto, y marcarlo como correo no deseado.

UTILIZAR CONTRASEÑAS ROBUSTAS: En muchos casos la inclusión de una contraseña forma parte del engaño, suelen obtenerlas de filtraciones históricas de datos personales, que se registran y venden en el mercado negro.

RENOVAR CONTRASEÑAS: hacerlo de forma periódica para todas las plataformas que utilices y no reutilizarlas, ni repetirlas en las distintas redes y plataformas.