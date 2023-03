Javkin abrió las sesiones del Concejo con la seguridad en primer plano

Este jueves 9 de marzo, el intendente Pablo Javkin dio apertura a las sesiones del Concejo Municipal, en el período consecutivo número 38 desde el regreso de la democracia. En un mensaje que duró alrededor de una hora, el titular del Ejecutivo local hizo una fuerte mención al tema seguridad y pidió que Argentina no deje sola a la ciudad en esta lucha contra el narcodelito. En este punto, compartió mapas con la ubicación de distintos penales y las cinco zonas donde se concentran los hechos criminales más violentos para graficar y explayarse sobre la problemática y afirmó que la urgencia hoy es “defender a nuestra gente”, a la par que consideró que Rosario necesita al menos 5 mil policías con 400 vehículos para patrullar la ciudad y que se debe controlar la hidrovía.

Además, anunció obras e intervenciones en barrios y que a partir de ahora, en el sitio web www.rosario.gob.ar se va a poder controlar el avance o no del Plan de Reconstrucción. “Esto, para nosotros, es el modo en que se debe gobernar. Hacer y rendir cuentas de lo que se hace”.

“Han pasado mil ciento ochenta y cinco días desde que nos encomendaron el mandato de gobernar la ciudad. Desde entonces, amanecemos con una única convicción: mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas. Nos tocó un tiempo difícil: enfrentar una pandemia, una crisis económica que se agrava, un ecocidio… Y una escalada de violencia que mata a nuestra gente todos los días. A pesar de todo esto, no hay un día en el que dejemos de trabajar en lo que nos corresponde. Nos tocó a todos y a todas volver a empezar, por eso apenas pudimos, pusimos en marcha el Plan de Reconstrucción más importante de muchos años de la historia de nuestra ciudad”, comenzó diciendo el intendente.

Rendición de cuentas y obras

“Se sanearon las cuentas. Menos deuda es menos déficit y más inversión y es un esfuerzo colectivo. En julio vamos a terminar de pagar todas las deudas contraídas por adelantos financieros o de coparticipación. Eso nos permite un esfuerzo directo en nuestra capacidad de invertir. El presupuesto que todos aprobaron en diciembre contempla el 13% de los recursos en inversión de capital directa propia. Dicho más claro, dinero público, del municipio, que va directamente a mejorar la vida de nuestros vecinos”.

“Volvimos al mercado de capitales. En una experiencia que recupera la historia de esta ciudad, con letras y con un programa de bonos por $2.740 millones en obras en barrios que esperan el pavimento definitivo desde hace 3 décadas”.

“Las obras más importantes en los barrios populares. Urbanizar es hacer nuestra parte en seguridad, por eso las intervenciones son en lugares que más sufren los hechos de violencia”.

“Barrio Banana, en la primera semana de agosto vamos a terminar con una de las obras más grande que la ciudad tuvo en los últimos 30 años. Junto al Banco Mundial, Nación y Provincia estamos invirtiendo 700 millones que se concretaron en la apertura de 8 calles, como Gálvez, Virasoro y Servando Bayo, la pavimentación de 26 cuadras y la intervención y mejoramiento de 46 pasillos, dando acceso y conectividad a todo el barrio. 1.250 familias van a tener agua, luz y cloacas como en el resto de la ciudad, y estamos reconstruyendo la puerta de entrada al barrio Banana: la Plaza de la Infancia”.

“En Moreno estamos extendiendo la red de servicios básicos para llegar a más de 650 familias que vivían en pasillos, sin estos servicios y terminamos y lo digo porque esto empezó en gestiones anteriores, nacionales y municipales, y la terminamos ahora: la plaza del barrio, un lugar de dolor, que ahora es un espacio para el juego, que se llamará «La amistad».

“En La Sexta estamos en obra con la avenida de la Universidad y junto a la provincia ahora estamos mudando a 186 familias, 45 ya viven en su nueva vivienda. Además, iluminamos con tecnología led todas las calles de ese barrio”.

“En Cordón Ayacucho estamos terminando la apertura de Dr. Riva, Rezzara y pasaje Esperanto, entre Patricias Argentinas y Ayacucho. Conectamos redes de infraestructura básica a 8 cuadras y a 17 pasillos del barrio y estamos trabajando en la revitalización de la plaza de Los Niños y Las Niñas”.

“Vamos, junto a la Nación, a urbanizar Tablada, uno de los lugares donde más hace falta intervenir. En este mes esperamos firmar con SISU un plan integral para más de mil familias, probablemente las que más sufren la violencia en la ciudad en estos últimos años, que incluye la apertura de 3 cuadras, 10 cuadras de pavimento definitivo y desagües pluviales, todas las conexiones de agua y cloacas e iluminación led”.

“En barrio Cullen y Sorrento, en la zona donde hoy todo el país mira, vamos a abrir 13 cuadras, como Barra y Campbell, conectando agua, luz y cloacas en 20 calles y vamos a crear un nuevo espacio público en Sorrento y Barra. Mientras esperamos la ejecución de este plan de Intervención Integral, empezamos a arreglar las veredas y a conectar los servicios, junto a todo el esfuerzo que verán en el barrio de las fuerzas, para el cuidado de nuestros vecinos”.

“En Parque Casas, junto a Nación, estamos interviniendo la plaza principal del barrio, Mercedes y Merceditas de San Martín, con lo que eligieron los propios vecinos: juegos para los niños, espacios de descanso para los adultos mayores. Y acabamos de terminar la obra de iluminación de avenida Casiano Casas”.

“En Nuevo Alberdi, la semana pasada firmamos el convenio que continúa las obras de agua que recorrimos hace un tiempo, para la remodelación de la plaza J.J. Pérez y la canchita de Servellera. Vamos, entre organizaciones sociales, sectores políticos de la ciudad, la Nación y la ciudad, a urbanizar 490 hectáreas que incluyen un plan de mejora del hábitat y uso del suelo. Son 795 millones que arrancaron con la extensión de red de agua potable”.

“En Ludueña, estamos recuperando tres espacios públicos en Humberto Primo y Felipe Moré, Bielsa y Magallanes, Solís y la vía. También trabajamos abriendo las calles Campbell, Tupac Amaru y Humberto Primo”.

Pavimento

“Estamos cumpliendo con un compromiso que todos nos fijaron y ustedes nos fijaron: eliminar zanjas y llevar pavimento definitivo a más barrios. Se terminaron a nivel definitivo las cuadras en Las Flores Este, Ludueña Sur y Matheu y vamos ahora, este año, por 249 más. Acabamos de adjudicar una obra histórica de un barrio que sufrió la historia de las inundaciones y que hoy sufre la marca de la violencia, que es Empalme Graneros. Vamos a iniciar a partir de la adjudicación, la obra de pavimento definitivo para los vecinos de Empalme. Pero también ya abrimos las licitaciones de La Granada, Las Delicias y Uriburu y La Guardia”.

“Un pavimento en buenas condiciones mejora el tránsito y colabora con la seguridad. La ciudad tiene 17.600 calles y hay que mantener el 2,5 % al año. Estamos invirtiendo un monto histórico de más de 4.300 millones de pesos en reconstrucción de calles en 40 barrios”.

“Ya se repavimentaron más de 350 cuadras a nuevo y hasta la base para que duren, priorizando los principales corredores como Gutenberg, Laprida entre 27 de Febrero y Seguí, que empieza ahora; Zeballos, Santa Fe de Oroño a Cafferata y en abril comenzamos la obra de Ayolas, de San Martín y Ayacucho y Lamadrid de 27 de Febrero a bulevar Seguí”.

“Las obras de reconstrucción de calles se complementan con las de bacheo. Hoy, estamos trabajando en 10 barrios como Puente Gallegos, Refinería, Triángulo, Alberdi y Tiro Suizo. Y en todos los corredores viales del transporte, Laprida, Santa Fe, San Lorenzo”.

“Y para seguir mejorando la circulación, estamos renovando avenida Baigorria; el próximo 28 de marzo llamaremos a licitación para la obra de Rouillón desde 27 de Febrero hasta Pellegrini, bulevar Seguí entre Oroño y Ayacucho, con fondos provinciales, y Ayacucho desde Seguí hacia el sur con fondos de la dirección de vialidad provincial. Como todos ustedes sabe, acabamos de abrir la licitación junto a la provincia de la segunda etapa de la obra en avenida Newbery.

Plan de plazas

“Estamos poniendo en valor 35 espacios públicos, con una inversión de más de 1.100 millones de pesos: plaza Itatí en Las Flores, plaza Pocho Lepratti en Ludueña, plaza Vallese en Rucci, las plazas de bolsillo y nuestras plazas históricas que estaremos inaugurando en las próximas semanas: López, Las Heras, Matheu, Las 4 Plazas, la Plaza de la Infancia, Buratovich, Ovidio Lagos y Libertad; en todas vamos a tener circuito de juegos para los chicos. El espacio público para los más chicos, para que jueguen”.

“Porque las luces sirven para prevenir el delito, vamos a completar las 41 mil luces led en 35 barrios y en todas las avenidas de la ciudad. Y para que la iluminación tenga efecto, vamos a trabajar en la poda de 90 mil árboles para despejar luminarias”.

“Junto a todos ustedes, cambiamos las reglas de convivencia de la ciudad con el nuevo Código. Es una herramienta novedosa, que establece el juicio por jurados, que establece la participación de los vecinos en cada instancia”.

Videocontrol

“Y para controlar lo que sucede en las calles y aportar más herramientas para la seguridad, pusimos en marcha el nuevo Sistema de Videocontrol, con 70 puntos fijos, 4 móviles y 5 tótems para el control de velocidad y lectura de patentes. Se que se debate. La seguridad vial es una de las enormes deudas que tiene esta ciudad. Es una de las principales causas de muerte y eso requiere control estatal”.

“Hoy más 9 millones de lecturas de patentes mensuales están a disposición del Ministerio Público de la Acusación y del Centro de Monitoreo de la Policía de la Provincia para detectar las que tengan pedido de captura, las que hayan sido robadas. Todos los días 380 mil patentes son registradas para ayudar en la tarea de los que nos cuidan”.

“Quiero hacer un anuncio: a partir del compromiso del gobierno nacional vamos a sumarle a este sistema 600 cámaras con la última tecnología. Más ojos mirando, inteligencia artificial y reconocimiento biométrico que estarán a disposición de las fuerzas de seguridad para complementar su tarea”.

Transporte

“Nos comprometimos a recuperar un número de pasajeros del transporte público que nos permita salir de la emergencia en la que la pandemia nos metió. Y salimos. Nos comprometimos a tener 690 unidades en la calle en marzo, y están. Nos comprometimos a retroceder en la fusión de líneas, tal cual nos indicara la ordenanza que ustedes aprobaron y lo hicimos. Dijimos que íbamos a incorporar 57 coches nuevos, ya incorporamos 40 y vamos a incorporar 17 en lo que queda del mes de marzo".

"Pero tenemos que seguir, el servicio no es lo que queremos, y estamos atentos a cada una de las críticas, pero si tenemos el piso que nos habíamos fijado. Y por último, logramos una pelea de muchos años: la ciudad de Rosario cuenta con la tarjeta SUBE, los rosarinos y las rosarinas reciben los beneficios de la tarjeta SUBE en un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Transporte de la Nación".

"Extendimos a más de 200 kilómetros las ciclovías y vamos a llegar este año a más de 100 estaciones de bicis públicas sumando en el sur, el sudoeste y la estación Rosario Norte, acompañando los nuevos corredores ferroviarios".

"Nos comprometimos a sumar 500 chapas más al sistema de taxis, priorizando las choferes mujeres. Ya circulan 180, ya están adjudicadas 430. Y todas cumplen con el requisito de paridad que nos fijaron. Esa es una demanda que también tiene mucho tiene que ver con la movilidad y la seguridad en la noche de la ciudad".

"Los centros urbanos fueron uno de los grandes derrumbes de las ciudades por la pandemia. Juntos, elaboramos nuevas ordenanzas para reactivarlo. Cambiamos el ordenamiento urbanístico y empiezan a aparecer las primeras aplicaciones de esa norma".

"Hicimos cinco Noche de las Peatonales con más de 130.000 personas que las disfrutaron, que pudieron caminar de noche, en libertad, por nuestras peatonales".

"Reconstruimos a nuevo la peatonal San Martín; y en abril vamos a recuperar para la ciudad el mercado de la plaza Montenegro, algo que marca la historia y que esperamos se complemente con el mercado gastronómico".

"Hoy la ciudad tiene casi plena ocupación de locales comerciales en el centro y en mayo, todas y todos juntos, vamos a recuperar un símbolo histórico de nuestra ciudad. Gracias al esfuerzo de empresarios de nuestra ciudad, vamos a reabrir La Favorita, con todo lo que eso implica, como señal de recuperación".

Tecnología

"Reactivar también es hacer las cosas más sencillas. Nos comprometimos a un plan de digitalización para que el estado sea más ágil y más cercano. Creamos un Perfil Digital, para que los vecinos, las empresas y nuestros comercios resuelvan la totalidad de los 440 trámites municipales de manera online. Tenemos hoy más de 300 mil perfiles digitales y los invito a que lo constituyan los que no lo hicieron".

"Incorporamos el expediente digital y agregamos el trackeo y la geolocalización de los 456 vehículos de la flota municipal, los 4.000 taxis y los 860 equipos de los agentes que trabajan en la calle.

"Cambiamos con todos ustedes, en el año 2020, la ordenanza de Suelos Productivos, con un plan enfocado en promover el trabajo y en que Rosario recupere su perfil industrial".

"Hoy ya logramos, a partir de la aplicación de esa ordenanza, 73 nuevas radicaciones productivas. Quienes recorran, por ejemplo, la zona de Uriburu o salgan por la autopista a Funes, van a ver, en lugares donde hace muchos años no había instalación, obras de instalación de industrias, galpones, obras, movimientos de suelo".

"Con sus 60 mil empleos industriales y los 3.250 establecimientos, el departamento Rosario es el departamento con el producto bruto industrial más importante de la República Argentina".

"Creamos, junto a todas las entidades de nuestra ciudad y la provincia, el Puerto de la Innovación, con nuestras universidades, con nuestra Fundación Rosario, con la Bolsa de Comercio, con el Polo Tecnológico, para que Rosario se abra hacia la economía del conocimiento. Iniciamos las obras de la Tecnoteca en los Galpones al Río, que junto al Potrero Digital formarán en la tecnología y en la economía del conocimiento a más 3.000 chicos y chicas al año para que puedan acceder a los empleos del futuro. Para que tengan una mirada de futuro, vinculada al mundo del trabajo".

"Pusimos en marcha el Plan Local de Acción Climática para hacer frente al cambio climático. Como punto de partida, este año vamos a plantar 20 mil árboles nativos en la ciudad, como Palo Amarillo, Viraro y Azota Caballo, para forestar esta ciudad con sus especies nativas, como primer hito de un plan que busca atender lo que el mundo debe atender".

"Y luego de una lucha de 40 años de esta ciudad, que continuamos y sostuvimos, cumplimos con una deuda histórica en la protección del humedal obteniendo el reconocimiento y la inscripción formal del Legado Deliot en las islas, como patrimonio de todas y todos los rosarinos".

"Y además, hemos ganado, también continuando acciones de mucho tiempo, la reivindicación contra las usurpaciones que dentro del Legado Deliot se habían manifestado en nuestra zona de islas tan castigada".

"A partir de la aprobación por este cuerpo de la prórroga del sistema de higiene urbana, el martes vamos a firmar los contratos de esa prórroga, que incluyen una inversión de 2.500 millones de pesos en la compra de 20 camiones y 8 equipos para la recolección de residuos y 3.000 contenedores nuevos".

"Reconstruir es cuidar. Junto a 1350 organizaciones sociales, centros de salud, polideportivos, clubes, espacios culturales y parques huerta estamos cuidando, educando y dando oportunidades a miles de pibes y pibas. Proteger la vulnerabilidad de los chicos es fundamental para la seguridad y sé que va a ser parte de la agenda de trabajo común, prioritaria de este año".

"Para cuidar a nuestros pibes creamos lo que llamamos un punto cuidar, un espacio dedicado a contenerlos y formarlos y además acompañar a las familias en el proceso de crianza. Cada uno de estos puntos recupera y sostiene una historia de trabajo en la ciudad, en cada uno de sus barrios. Y funcionan como espacios de desarrollo para nuestros adultos mayores y los emprendedores sociales. Todas las áreas sociales de la Municipalidad participan en conjunto en estos lugares".

"Abrimos nuevos puntos que se suman a la red de centros de convivencia que teníamos en Barrio Agote, Uriburu y Avellaneda y ahora en La Sexta".

"Con nuestro programa de Agricultura Urbana, cuidamos la alimentación de las familias con nuestro Programa de Agricultura Urbana. Y creamos dos nuevos parques huerta: el Norte y el Latinoamericano, que beneficiarán a más de 8.000 vecinos y vecinas".

Salud

"La salud salva y sana a nuestros pibes y pibas. Finalizamos los trabajos de ampliación en el Centro de Salud Emaús, y estamos avanzando en un nuevo Centro de Salud en Avellaneda Oeste para atender a 6.500 personas, un barrio nuevo, vecino a Vía Honda, que tenía por su densidad la necesidad de resolver los problemas del Champagnat y Toba, que se saturaban de pacientes. En mayo vamos a estar techando y estamos ampliando también el Centro Cuidar 23 de febrero".

"A partir de la participación de los vecinos, vamos a construir el nuevo Centro de Salud Martin y pondremos en valor la Casa de Promoción de Salud. En el sur, se va a levantar el nuevo edificio para el Centro de Salud Sur, con 6 consultorios. En el norte ampliaremos los Centros de Salud Alicia Moreau y el Casiano Casas; y un nuevo centro de salud, en Barrio Olímpico, que va a recuperar uno de los lugares emblemáticos de la ciudad, que fue el lugar donde se atendió el covid en el sanatorio Parque. Ese lugar, a partir de una donación que ustedes ya tienen para su tratamiento, se mudará. Ese lugar de vida, de trabajo, de esfuerzo en la pandemia, se mudará a Barrio Olímpico, uno de los nuevos barrios que tiene la ciudad y que merece la infraestructura del resto de los barrios".

"Firmamos también un convenio con la Red de Políticas Públicas que nos permitió ampliar las castraciones gratuitas en los barrios. Con el IMuSA y el nuevo Programa Barrial de Castraciones, superamos las 38.000 en 2022 y vamos a alcanzar algo que deberíamos sostener todos los años, las 60.000 castraciones anuales, como las protectoras nos reclamaron desde el primer día".

"Con el deporte vamos a jugar y a salvar a nuestros pibes. Creamos un programa, el Crear, que abarca a 80.000 jóvenes en 365 clubes de barrio, 14 polideportivos, 9 piletas, 34 colonias municipales y el Estadio Municipal. Este año los invito, en el mismo lugar donde se hicieron los Juegos de la Juventud, a disfrutar juntos los Juegos Crear, con nuestros pibes y pibas, con los que están en nuestros barrios. Los invitamos a todos a participar, vamos a llenar de nuevo el parque Independencia, nuestra ex Rural y el Hipódromo, de deporte, de vida y de esperanza en el juego para los chicos y chicas de Rosario".

"Todos tenemos que hacer nuestra parte en el respeto y en la igualdad. Ya capacitamos a 4.500 personas en el marco de la Ley Micaela".

Cultura

"La cultura llena de gente buena los espacios públicos de la ciudad. Creamos el festival FARO, el cual disfrutaron 150 mil personas en el Anfiteatro y que lo vamos a dejar establecido para siempre, nuestra cultura local en el Anfiteatro de nuestra ciudad, como tantas veces se reclamó. Hicimos la Feria del Libro de mayor convocatoria de la historia de la ciudad, y la vamos a repetir este año. Tuvimos el primer festival de folclore, llamado Patria Mía con 30 mil participantes, lo vamos a dejar establecido para el futuro, y volvimos a nuestra querida fiesta de colectividades con más de un millón de personas, conviviendo en paz en el parque a la bandera".

"En pocos días la ciudad va a poder disfrutar de la obra de recuperación del techo y la cúpula de nuestro querido teatro El Círculo, una obra que la ciudad le debía a probablemente uno de los emblemas de nuestra cultura".

"Cada espacio cultural es un refugio más para los pibes y pibas. Por eso, vamos a iniciar la obra en la Casa de la Cultura Alvear junto a la obra de la plaza Santa Isabel de Hungría, en el

sudoeste. Barrio Alvear, por el que estamos peleando también por los desagües, va a tener un espacio para que lean, estudien, se preparen y crezcan nuestros chicos de ese barrio".

"La ciudad va a invertir en su Plan de Reconstrucción 35.850 millones de pesos, de los cuales más de la mitad son recursos municipales. Es un esfuerzo extraordinario que se une a recursos nacionales y provinciales. Quiero que todos ustedes y cada uno de los vecinos y vecinas de la ciudad, los controle, los cuide y miren cómo los estamos llevando a cabo. Se que cuando termine este discurso, alguno valorará que algo se realizó y que algo no. Quiero terminar con la política no pudiendo controlar, y con la sociedad sobre todo no pudiendo controlar los recursos públicos".

"A partir de este momento, en el sitio web www.rosario.gob.ar van a poder seguir cada obra, su avance, cada plazo, la ejecución en tiempo real de nuestro Plan de Reconstrucción, con datos abiertos, transparentes y de lectura sencilla. Eso que hasta hoy era el mecanismo con el cual controlábamos el trabajo en el Ejecutivo municipal, va a estar abierto a la ciudadanía, a los medios, a nuestros representantes para controlar como se invierten los recursos de la ciudad, como avanzan las obras, quienes son los responsables de hacerlas, que demora o que avance tenemos".

"Esto, para nosotros, es el modo en que se debe gobernar. Hacer y rendir cuentas de lo que se hace. Mi equipo y yo tenemos una certeza: a pesar de todo lo que pasó, de todas las crisis que enfrentamos, quien gobierne la ciudad en el próximo turno encontrará sus cuentas ordenadas, las calles en trabajo de pavimento e iluminadas, con más salud y más cultura, con cientos de espacios de cuidado y oportunidades para nuestros pibes y pibas, con más pulmones verdes, conectada al mundo y a la economía del conocimiento".

"Defender a nuestra gente"

"Pero dije al principio que no pretendo dar un discurso. Hoy, cada una y cada uno de los que estamos acá, desde el rol que cumplimos, tenemos otra urgencia: defender a nuestra gente. Quiero mostrarles un mapa. Estos son los penales en donde están concentrados los delincuentes de extrema peligrosidad en la Argentina. No son tantos".