Néstor Gorosito: "Se mejoró mucho. Me voy dolido"

Colón sigue sin poder ganar en esta Liga Profesional, pero desde la llegada de Néstor Gorosito se pudo observar una gran mejoría en cuanto al juego.

Tras finalizar el encuentro, Pipo tomó la palabra en la conferencia de prensa, dónde aprovechó para pedir disculpas por lo sucedido ayer con la prensa que se lo esperaba y finalmente no se presentó sin avisar: "Aprovecho para pedirles mil disculpas por lo de ayer, la culpa fue pura y exclusivamente mía".

En cuanto al equipo, hizo su análisis: "Se mejoró mucho. Me voy dolido pero las más claras las tuvimos nosotros. Los partidos anteriores me fui mucho más preocupado, porque queremos ganar, pero se van viendo mejorías".

"Hace 5 meses que no gana Colón y yo estoy hace 10 días. Entonces tranquilos que estamos bien. Creemos que vamos por buen camino", agregó el ex entrenador de Tigre en relación a la mala racha que atraviesa el Sabalero.

"Vamos a ganar sufriendo, hasta que vayamos creciendo como equipo. Yo quiero ganar, como todos, pero a veces no se da. Hoy tuvimos ocasiones que antes no teníamos. Tenemos que trabajar mejor la circulación de la pelota, sino los trayectos son muy largos y no tienen sorpresa".