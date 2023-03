La polémica "Session peronista" de Dady Brieva imitando a Bizarrap: lo destrozaron

Dady Brieva volvió a generar polémica en la red, esta vez a raíz de un rap peronista que armó para su programa, PPT, Peronismo Para Todos (C5N), imitando la Music Session número 49 de Bizarrap con Residente.

Usando la base de la canción original, el ex Midachi compuso una letra que generó revuelo.

"Soy un actor militante, lo soy ahora y lo he sido antes, desde el jardín de infantes me juego entero nunca por partes. Lo que pienso yo del futuro me gustaría contarte", canta en la introducción.

"La verdad es una espuela, usarla da pena. Decía mi abuela que de niño me llevaba a mí a la escuela. La verdad aunque duela, como cuando duele una muela. Ojalá que pase el tiempo y seamos Venezuela", sigue. Y agrega: "Poca gente rica, mucha gente pobre, como en Chile porque le sacan el cobre. Se dan vuelta cada vez que llega un sobre. (...) Hoy te lo declaro con emoción, voy a seguir el legado de Evita y Perón"

En otra parte de la "Dady Session #17-10", manifiesta: "Soy el Dady, nada menos, soy peronista y por si no quedó claro, nosotros somos los buenos. El pueblo inventó a Perón y en nuestras Tierras suena fuerte el bombo por las calles. (...) Yo quiero la democracia, no los señores feudales".

El video se viralizó en Twitter, y diversos usuarios lo destrozaron: "Este programa nos va a dejar una perlita de vergüenza ajena por semana. Es genial", "Se escuchó un tiro en la casa de Bizarrap", "a veces pienso que no está tan buena la libertad de expresión", "Jajajajajajajaja Peron ve eso y lo manda a fusilar", "Merecemos el dólar a 1000", "Vergüenza ajena. ¿Dónde está el botón de desver?".

