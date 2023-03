Cómo entender la inflación y la pérdida del poder adquisitivo del peso

Luego de conocer el índice de inflación de febrero y el porcentaje interanual, la preocupación crece tanto en la población como en los sectores productivos. Si bien hay explicaciones coyunturales, para el economista Aldo Abraham se trata de un desmedido gasto público y la falta de credibilidad del Gobierno.

"Hay algunas explicaciones para este salto que tiene que ver con algo coyuntural que jugó a favor del gobierno en meses anteriores, y es la sequía que sufrió el campo. Porque como no hay pasto, se tendió a mandar a faena más novillos y eso significó que la carne no subiera de precio, pero eso en algún momento se acaba. Entonces ahora se produce mucha menos carne y vemos el impacto en la inflación de una fuerte suba en la canasta. Antes jugó a favor, pero ahora lo vemos con crudeza. También el tema de los lácteos", detalló en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Pero hay algo que viene de antes, desde que empezaron a ponerle plata a la gente desde mediados de 2021 para que los voten: el Banco Central viene emitiendo moneda. Si uno produce más de algo, eso hace que baje el valor, por eso el dinero sirve para menos que antes. A eso sumale que desde el año pasado la gente se hartó de que la estafen y está dejando de demandar pesos, por eso el valor también cae. El poder adquisitivo del peso cae por partida doble, y eso explica esta aceleración que va más allá de la suba de la carne y lácteos. Si seguimos así terminaremos arriba del 100 por ciento anual", explicó.

El problema de fondo son las deciciones de los argentinos que, en palabras del director de la fundación Libertad y Progreso, "seguimos votando gobiernos que por acción u omisión no hacen las cosas bien, y por eso estamos pagando los costos que estamos pagando".

Para el entrevistado, la madre de todos los problemas se llama exceso de gasto público, a pesar de que "nos exprimen con impuestos a la gente y a las empresas, pero la realidad es que no les alcanza la plata para nada. Toman créditos en el mercado, y estamos en los niveles de créditos privados más bajo de los últimos 20 años, porque lo poco que hay se lo lleva el Estado".

"Sería buena idea, sugiero a todos los argentinos, empezar a votar gente que nos diga que va a administrar el Estado como administramos nuestro hogar, con austeridad. Nuestro sector privado productivo no va más, la gente no va más, las elecciones generan expectativas y eso tiene que aprovechar la próxima gestión para hacer las cosas bien. El Gobierno en su conjunto tiene un diagnóstico errado, lo único que puede esperar de este gobierno es que llegue al final de su gestión sin crisis. En eso Sergio Massa viene siendo muy eficiente. El próximo gobierno tendrá que hacer reformas muy audaces, y si no tienen el valor para hacerlo, que ni se presenten", dijo por último.

Escuchar también audio completo: