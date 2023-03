Sergio Rondina: "Me apuré en agarrar en Colón"

Sergio Rondina visitó los estudios de TNT Fútbol y habló de su último paso como entrenador por Colón, donde estuvo apenas 7 partidos, y recordó el curioso consejo que le dio a Wanchope Ábila.

Respecto a su breve etapa en Colón, Sergio Rondina apuntó contra la dirigencia: "Me apuré en agarrar. Los jugadores siempre me respondieron, pero lamentablemente tienen una dirigencia que no asume sus errores".

Los goles de Wanchope Ábila

"Le dije que no grite los goles hasta que no lo convalide el VAR", contó el DT, que en referencia a la tecnología en el fútbol manifestó: "No podés gritar los goles, salvo que sea de penal o de tiro libre. Más allá de que él suele caer en offside".

"Gritás un gol, van al VAR y te lo anulan, capaz están 5 minutos. Me ha pasado en varias ocasiones que me lo han anulado, y me ha pasado a favor también", explicó el entrenador.