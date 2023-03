¡Enojo! Los polémicos gestos de Romina con Julieta y Wanda Nara

Romina Uhrig fue muy criticada por el trato que le dio a Wanda Nara en su visita a la casa de Gran Hermano (Telefe) y la reacción que tuvo cuando Julieta Poggio ganó el reto de Masterchef Argentina.

Cuando inició el desafío que le pedía los hermanitos hacer un omelette, los tres jurados del reality de cocina se fueron a ayudar a Nacho, Julieta y Marcos, por lo cual, Wanda fue la encargada de asistir a Romina, quien mostró su lado más competitivo en el reto.

El estrés de la prueba inició cuando las hornallas no encendieron y Nara le sugirió a Santiago del Moro entrar a la casa para poder terminar el omelette, esto fue aceptado por el conductor y Gran Hermano; sin embargo, mientras que todos corrían y se divertían en el trayecto hasta la cocina, Romina estaba muy metida en la prueba y no dudó en apurar a Wanda a los gritos, ya que al entrar se entretuvo con Mora y Caramelo.

"¡Wanda! ¡Wanda!", gritaba Romina desde la cocina, ante lo cual Nara respondió apurada: "¡Pará, ya estoy, ya estoy!". Segundos más tarde, cuando la empresaria llegó a la isla, decidió poner la mezcla de huevos sobre la sartén y esto generó un nuevo reclamo por parte de la exdiputado: "¡No, Wanda! Todavía no era... ¡No!".

Wanda quedó paralizada al ver la reacción de Uhrig y respondió: "¡Ya está, no pasa nada!", mientras que Romina limpiaba la sartén con una mala cara. A partir de ese momento, Nara escogió no intervenir más en el proceso de la madre de tres. La competitividad de la exdiputada estaba al máximo y no dudó en reclamarle a todos que le habían apagado su hornalla: "Chicos, me están apagando la cocina. ¡No vale eso!".

Julieta Poggio fue la ganadora del reto de la mano de Damián Betular y cuando Santiago del Moro lo anunció, Romina no pudo disimular su mala cara y esto fue muy criticado por la audiencia de Gran Hermano en Twitter, donde se pudieron leer los siguientes mensajes:

"Qué hija de puta Romina, es un simple juego forra de mierda no puedes ser tan mala leche con tus compañeros y los invitados. Poco faltaba para que la putee a Wanda. Encima botó el omelette que hizo Julieta"; "Romina cagando a pedo a Wanda, a Julieta, Dios mío es la mamá forra que nadie quiere"; "la cara de odio de Romina cuando Wanda dijo que el mejor era de Julieta. Terapia, por favor"; "no puedo creer lo mala onda que es Romina, todos divirtiéndose, incluso, Wanda y los jurados, y ella contestando mal, gritando mala onda y dando órdenes, ni hablar la cara que puso porque ganó Julieta. Que se vacha".

Wanda Nara ingresó a la casa de Gran Hermano (Telefe) junto a Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis para jugar con los hermanitos a modo de promoción para el comienzo de la nueva temporada de MasterChef Argentina (Telefe), con la empresaria como conductora.

La conductora y los chefs invitaron a Marcos Ginocchio, Nacho Castañares, Julieta Poggio y Romina Uhrig a participar de una entretenida prueba que consistió en preparar un omelette.

La sorpresiva ganadora del desafío fue Julieta, quien contó con la ayuda de Betular en las hornallas.

Los jugadores se divirtieron con la visita del staff de MasterChef Argentina, y además se llevaron comida e invitaciones a los restaurantes de los chefs como regalo.

Fuente: Exitoina