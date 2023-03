Lionel Scaloni: "Quiero agradecerle nuevamente a los jugadores por haber conseguido el título"

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, contestó a la pregunta de Doble Amarilla por la ausencia de Alejandro ‘Papu’ Gómez y aseguró que “harán lo posible para que pueda estar uno o dos días”, pero que no “depende” de ellos.

“Es una lástima no contar con él. El Papu merece estar. Su club a buen criterio no lo dejó venir. Haremos lo posible para que pueda estar uno o dos días, pero no depende de nosotros”, contestó.

Scaloni y la polémica sobre la mejor Selección de la historia

"Lo de De Paul fue un simple comentario, creo que es una tontería discutir cuál es la mejor Selección de la historia. Estamos acostumbrado a debatir cosas que no tienen sentido. Si me preguntás a mí, yo me quedo con las tres".

Sobre la continuidad de Messi y las chances que llegue al Mundial 2026

"Leo está bien, está para jugar, para seguir viniendo y hasta que él no diga lo contrario seguiremos. Cuándo el cambie de postura yo intentaré convencerlo".

A su vez, también se refirió a la situación de Alejandro Garnacho: "Estaba convocado pero por lesión no puede ser. Ojalá esté en la próxima convocatoria y que se pueda poner la camiseta Argentina más adelante".