La Taekwondista Alejandra Franzolini busca su clasificación a los Panamericanos

La Esperancina Alejandra Franzolini paso por los micrófonos de Conexión Deportiva que va por la CSC RADIO 106.5 con la conducción de Ari Aiello y Diego Redonder en donde contó que esta a horas de viajar a Brasil para representar a la Argentina en el torneo PAN -AM Serie Río de Janeiro.

En donde participará en la competencia de Taekwondo en la Categoría Libre y Categoría hasta 50 años, en donde se viene preparando desde diciembre en campus que organiza la federación y yendo al CeNARD.

Justamente cuando se le pregunto que se siente entrar al CeNARD, respondió que es un orgullo entrenar en la casa de el deporte, encontrarte con basquetbolista, con la Peke Pareto en algun momento y en nuestra disciplina estar con Sebastián Crismanich que fue oro olímpico, Vanina Sanchez Berón una deportista muy importante para lo que es el Taekwondo feminino, una exponente que llegó a disputar JJOO.

Con respecto a lo que se viene en este 2023 aparte de la participación en el PAN - AM ,se viene los Nacional en Bs As para finales de abril y después de ahí tenemos en República Dominicana, Copa de Corea en Brasil y los G1 en Bs As, G1 en Chile y Brasil. Cuando se le consulto como hace para los gastos apunto que en algunos torneos es becada y este año consiguió dos sponsor que es una ayuda.

Para finalizar contó que el viernes 24 arranca el torneo y finaliza el 27 de marzo en donde se va a encontrar con deportistas de todo lados de Guatemala, Estados Unidos, Canadá, Nicaragua, México. Destacando que la guatemalteca está 4ta la norteamericana en el podio a nivel mundial.