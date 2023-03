La lluvia trajo alivio a los productores agropecuarios de la provincia

La lluvia llegó por fin a toda la provincia y con ella el alivio por la baja en las temperaturas y la humedad en los campos.

"Gracias a Dios cambió el clima, parece que la sequía ya se rompió. Lo perdido ya está perdido, nos queda mirar para adelante, tener un buen perfil de humedad para la nueva cosecha de trigo", comentó Sergio Semino, productor agropecuario del departamento San Justo.

"Tenemos alegría, sí, porque se reestablecen las lluvias, el perfil hídrico se va a acomodar. Ahora cruza el agua de un campo para el otro. Venir de una seca extrema a pasar a 200 milímetros en dos días no es malo, al contrario. Tampoco va a mejorar el rinde, sólo va a ayudar a que no termine de morir. Esto cambia la perspectiva hacia adelante", explicó.

El problema es que los pequeños y medianos productores muchas veces no tienen el sosten suficiente para perder varias cosechas seguidas. Las lluvias, entonces, cambiaron la visión a futuro.

"Hacía entre tres y cuatro años que no llovía así en mi campo. Todo era malo, no tenías una buena, la cosecha era mala, el maiz feo, quemado, sin florecer. Entramos a un otoño seco y ya íbamos a venir con un invierno mal. Con esta lluvia cambió la visión, tiene que salir el sol, pero al menos vamos a arrancar con pasto", señaló a Hugo Isaak por Cadena OH!

Pero para el productor no hay que simplemente esperar que llueva. Propone reveer todo el esquema de canales que se hicieron con mano de obra para drenar cañadas y reservorios de agua.

"Ahora hay que esperar a que la cosecha siga su curso. La soja a principio de mayo se va a levantar, haya lo que haya, el maíz irá a mitad de junio. En ese período hay que preparar la tierra para el trigo. Esto cambia la cara para que en los próximos meses se pueda volver a invertir, a seguir. Mucha gente nos dice que aguantemos, pero de esto es lo que vivimos, este es nuestro ingreso", dijo por último.

Escuchar también audio completo: