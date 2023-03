Jimena Barón vivió una escalofriante experiencia paranormal

Jimena Barón compartió con sus seguidores de Instagram, una escalofriante anécdota paranormal que vivió en casa de una de sus mejores amigas.

Antes de publicar el terrorífico video en el que se puede ver que Jimena se levanta completamente asustada de la silla, debido a que sintió que alguien la tocaba por detrás, la cantante explicó: "No se ve nada el video (cámara de seguridad en la casa de mi amiga que le pedí chequear después) más que mi sobresalto, porque juro que me tocaron la espalda fuerte, de hecho, pensé que era Matías haciéndome una joda".

Luego de abrir una caja de preguntas para que sus fanáticos le contaran si habían vivido algo igual, Jimena compartió una nueva historia con un detalle que no había apreciado bien del video: "Tienen razón, veo unos dedos en mi hombro y una silueta de niño atrás".

Asimismo, Barón manifestó: "Gente, es la casa de mi amiga adonde vengo hace 9 años y jamás pasó nada. Tampoco nunca me había pasado esto. No sé qué más decir, ni pensar, pero si veo dos manos agarrándome antes de pararme asustada"; además, contó cuál era su método para poder darse tranquilidad tras semejante susto: "Trato de pensar cosas lindas porque no creo encontrar mucha explicación, creer o reventar. Fue realmente raro. Espero dormir bien y lamento si les dio miedo. Los quiero".

Fuente: Exitoina