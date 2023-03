"Hace falta más que paciencia para ayudar a Brian Fernández", apuntó su psicólogo

El psicólogo Osvaldo Chiarlo dialogó con Hugo Isaak por Cadena OH! sobre la problemática del consumo y las adicciones. "Mi primera pasión son los consumos problemáticos y dependencias y mi segunda pasión es el arte de la psicología. La mente humana es como el océano, se conoce muy poco y es ilimitado el conocimiento", admitió con optimismo.

El entrevistado hace tres años acompaña al futbolista Brian Fernández, integrante del plantel de Colón en Santa Fe, quien fue protagonistas de distintos episodios relacionados a su consumo problemático.

"A Brian lo conocí hace tres años, apenas es comprado por Colón. Tuvo un pasaje con dos profesionales de Paraná cuando él tuvo los primeros síntomas de la enfermedad en Santa Fe. Ahí me llegó su noticia, tuvimos un encuentro en el Hotel Colón. Cuando se cierra el acuerdo de comenzar el tratamiento estuve con él internado en el Hotel Colón, en ese primer ciclo casi 70 días. Por supuesto éramos un equipo, participamos 6 profesionales; yo estaba cinco días a la semana con él y después durante dos días venían dos profesionales que iban durante 24 horas para que yo pueda tomar un poco de distancia", explicó.

"Ese fue el primer ciclo, que si se quiere fue el más exitoso. Llegó a estar cinco meses, casi seis, sin tener síntomas positivos de la enfermedad: esto son las recaídas o el colapso", clarificó.

Según el profesional, el vínculo tuvo los vaivenes propios de la problemática, muy característicos. "Cuando se acumulan factores de riesgo presentes y no hay factores de protección, la enfermedad avanza. Hay períodos de abstinencia y hay adherencia al tratamiento, pero después aparecen recaídas y colapsos, y hay abandono o bajas de adherencias al tratamiento. Pero siempre he tenido vínculos con él, inclusive cuando estuvo en otras provincias y con otros equipos".

"Ellos han tenido paciencia, pero es una problemática de enfermedad mental y no alcanza con paciencia"

En esta situación, hay dos fenómenos característicos de la situación laboral: por un lado todo lo que tiene que ver el consumo de redes sociales y la exposición. Cada me gusta, cada comentario, influye en la persona, genera placer, más aquellas personas que consumen muchas redes sociales. Eso influyó en Brian Fernández. Por otro lado, se trata de un escenario laboral de alto rendimiento físico y alta acumulación de estres. Si no hay acompañamiento y preparación, más con una persona que presenta esta problemática, se genera una predisposición a que la enfermedad pueda avanzar.

"Lamentablemente hoy es pronóstico reservado. Decir que Brian está estable, bien o mal, sería ir en contra de la ética y profesionalidad de mi rol técnico. Hoy es hora a hora lo de Brian. Eso también es un llamado, porque no es sólo Brian y su psiquis, también se involucra el Estado, porque estamos hablando de una persona pública; también la institución de fútbol, porque es un empleado de Colón; tendríamos que hablar de las instituciones y profesionales que han transitado por Brian para generar estrategias interinstitucionales, porque la enfermedad está avanzando y se complejiza. Estamos muy prematuros a nivel social de comprender esta problemática", remarcó.

Relación con el Club

El psicólogo fue apuntado por manifestarse en contra del manejo que la institución realizó con el jugador y su problema. Así, al momento no se han vuelto a comunicar con él.

"Tuve vínculo con la gestión de Colón y les dije que antes que arribe el jugador tenían que desarrollar una estrategia interinstitucional para prevenir cualquier situación, sabiendo su problema. Son las mismas personas que se vincularon conmigo, y ahora Brian volvió a firmar un contrato pero sin contacto conmigo. Ellos han tenido paciencia, pero es una problemática de enfermedad mental y no alcanza con paciencia".

En este sentido, remarcó que "hasta el día de la fecha no existe una publicación que diga cuál es la receta científica para la problemática de salud mental, lo cual nos obliga siempre, sobre el marco de la ética y cientificidad, a tener que ir desarrollando estrategias creativas, artesanales para poder intervenir. Estoy de acuerdo que un jugador que no está practicando ni entrenando no pueda jugar, lo entiendo; pero ante esta problemática, doy vuelta la torta y digo: hay que preparar al grupo de compañeros y colegas, que son contratados y empleados, para que puedan acompañar el proceso de salud".

"Tal vez no Gorosito, porque es el técnico, pero el Club Colón sí le soltó la mano a Brian Fernández"

"Que no juegue, de acuerdo, pero habría que potenciar al grupo para comprender la problemática que tiene. Ahí se da esta crisis paradigmática: en el siglo XXI, en determinadas personas es necesaria la internación pero en otras es necesario acompañarlas para madurar la consciencia de que esa persona se tenga que internar, porque sino sólo sirve para retraumatizar", desarolló.

Respecto a sus declaraciones de que el técnico y la institución le "soltaron la mano", Chiarlo afirmó que no se espera que Colón "sea Remar", sino que se puedan articular estrategias suficientes para abordar a un jugador con problemáticas de salud mental.

"A nivel sanitario, terapeuta y en cuanto al artículo 9 de la Ley de Salud mental que plantea que el abordaje es interinstitucional, lo vuelvo a decir, le soltaron la mano. Tal vez me retracto con Gorosito, porque él es técnico, pero la institución sí es responsable. La institución no me ha llamado ni mandado un mensaje, yo lo estoy acompañando por compromiso social, por una cuestión humana. Nada más. Entiendo lo que plantea Gorosito de que hay que preservar al equipo. Yo lo invitaría a él y a todas las instituciones deportivas, que empiecen a rever estrategias porque hay muchas personas que consumen y no sólo sustancias, redes y juegos también".

Por último, afirmó que tiene esperanzas y hay expectativas respecto a la recuperación del jugador. "Sí, en salud mental y en este tipo de problemáticas uno tiene que transformarse y debe decir que hay chances todavía".

Escuchar también audio completo: