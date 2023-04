Froilán Díaz, de Platense de Reconquista a la Selección Argentina

El arquero Froilán Díaz, de tan sólo 16 años, ya lleva un recorrido enorme en el fútbol local y nacional. Actual integrante del plantel juvenil tatengue, se encuentra en Ecuador disputando el sub 17 como titular con la Selección Argentina.

Marcelo Tozzi fue su primer entrenador a los seis años en el Club Platense de Reconquista. "Conocí a los padres de él antes, desde la juventud. Estando en una escuela, Froilán ingresa a primer grado, con seis años. Le comenté a los padres que estaba en el club Platense y les propuse que lo lleven a la escuelita de fútbol y aceptaron", comentó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

Quien ahora trabaja en el Club Defensores de la Costa de Avellaneda, explicó que su decisión de ir al arco fue progresiva. "Al principio Froilán no fue al arco. Cuando llegan a la escuelita todo es formativo, si un chico no te pide un puesto, uno va probando los distintos puestos. De común acuerdo definimos que vaya al arco. Hoy es muy maduro, no es una persona extrovertida y de chiquito se notaba eso. Nosotros lo rotábamos en los puestos, y los dejábamos en donde sobresalían. Me preguntó un día si podía ir al arco. Le dije que podía ser difícil y le propuse que vaya un rato al centro y un rato al arco. Después no salió más del arco. Fue dos años consecutivos mejor arquero de la Liga en Platense, siempre le puso pilas al puesto de arquero", detalló.

Como dato de color, Díaz es fanático y socio de Colón, club en el que no quedó. Su familia se sentía en contradicciones al momento de ser convocado por Unión, pero dejaron que ingrese para que el tatengue lo prepare y forme como se merece.

Ahora es el arquero titular de la selección juvenil de Argentina, que hoy está jugando el sub 17 en Ecuador. Argentina es el único equipo al momento en tener todos los puntos por los partidos ganados. Pero eso no es todo, el año pasado en el Mundial Juvenil de Francia lo designaron mejor arquero.

"Con el padre jugamos en una liga de veteranos actualmente, y él es un chico humilde en su proceder. Él va a verlo al padre en la liga, y no tiene ningún problema de estar ahí compartiendo. Es un chico que trabaja mucho. El trabajo lo llevó a ser lo que es hoy. Estamos orgullosos", dijo por último.

