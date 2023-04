Impactante cambio de look de Julieta Poggio

Julieta Poggio está muy contenta por su inmensa popularidad, pese a no haber ganado Gran Hermano 2022. Hoy por hoy, disfruta de la visibilidad con la que siempre soñó y se divierte protagonizando espectaculares producciones de fotos.

En este contexto, la influencer compartió un adelanto de sus fotos para la revista Gente y sorprendió a sus fans con su cambio de look, temporal, especialmente pensado para esta instancia.

Juli, que es rubia, dejó de lado su tono dorado y se animó a mostrarse morocha. ¿Un detalle que no pasó desapercibido? Las mechas gruesas y súper coloradas que contrastan con el color de pelo oscuro elegido para la producción, que parece ser un aplique.

Julieta Poggio visitó el estudio de A la Barbarossa con sus hermanas y en un ping pong de preguntas y respuestas la mandaron al frente al confirmar que no se baña todos los días.

Por su parte, Julieta explicó: “En Gran Hermano no me paraban de joder con eso. Yo no me lavo el pelo todos los días porque le hace mal, cuerpo y pelo día de por medio porque le hace mal”.

Fuente: Ciudad Magazine