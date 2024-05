Gobierno informó que descontará los días a quienes adhieran a futuros paros

El gobierno de Maximiliano Pullaro anunció este miércoles que de aquí en adelante, todas las medidas de fuerza que se realicen y a las que adhieran los trabajadores estatales y docentes de la provincia, serán descontadas de los salarios.

La novedad fue comunicada mediante una conferencia de prensa que ofrecieron a primera hora de la mañana, los ministros de Educación, José Goity; y de Gobierno, Fabían Bastía.

El gobierno provincial llamó a los docentes que no adhieran al paro nacional de Ctera de este jueves, a que completen la declaración jurada que permite constatar la asistencia. Esto se debe a que la provincia no descontará el día de paro de este jueves porque no se llegó a informar la nueva disposición.

De todas formas, los maestros que no fueron a las escuelas no recibirán el incentivo por asistencia perfecta.

Bastía reiteró que "en lo sucesivo, toda adhesión a paro nacional o provincial o de cualquier índole que se realice, va a ser descontado". El funcionario fundamentó la decisión al sostener que "la educación se defiende, y todos los cuestionamientos que se pueden hacer, se hacen con los niños en la escuela".