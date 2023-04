Balangione elogió a los candidatos para ocupar los cargos del Servicio Público de la Defensa Penal

La Defensora General de la provincia, Jaquelina Balangione, y el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini, presentaron ayer, ante la Cámara de Diputados, sus respectivos informes de gestión del 2022 que, en los hechos, también incluyó el balance de los seis años en que condujeron de los dos institutos centrales del sistema de procedimiento penal.

Ambos terminarán sus mandatos -que no incluye la posibilidad de reelección- el miércoles venidero y fueron al recinto de la Cámara de Diputados a exponer el informe público que le imponen las leyes orgánicas del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal y el MPA. En esta ocasión correspondía hacerlo ante la Cámara Baja y los escucharon una veintena de integrantes mientras que los senadores -invitados al acto- no asistieron.

“Lo que se presentó ayer fue un balance de gestión que, en lo personal, considero fue absolutamente positivo. Se logró ordenar la defensa pública, reglamentar su normativa y organizar la parte de recursos humanos y materiales. El organismo se fortaleció mucho internamente e institucionalmente. La Defensa Pública cobró un lugar de relevancia, está instala y reconocida”, aseguró la Defensora General, Jaquelina Balangione.

En cuanto a una de las principales misiones del organismo, referida al control de las cárceles, Balangione hizo hincapié en la frágil situación del sistema penitenciario, en particular, debido a la sobrepoblación de reclusos, que pasó de 3500 en 2014 a 9000 en 2023, un número que se elevó exponencialmente, “prácticamente con las mismas cárceles”, que, además, se vieron afectadas por su deterioro.

Para Balangione, en las cárceles no hay acceso a educación, a salud ni a una alimentación adecuada. Subrayó que en la población de Coronda la mitad no ha terminado la escuela primaria y hay apenas 50 plazas para estudiar. Destacó que, a diciembre, el 62 % de la población carcelaria tenía condenas y el 38% estaba en prisión preventiva. Informó que en la jornada había presentado recursos judiciales para impedir que a los penales de Las Flores y de Coronda ingresen más detenidos porque "no hay más lugar".

Asimismo, indicó que, actualmente, hay unos 3000 presos de más respecto a lo que el sistema puede soportar. Mil de ellos se encuentran alojados en comisarías y los restantes en las cárceles: “Hay comisarías que están sobre pobladas en un 300%. Tienen 70 presos cuando deberían tener 20”, detalló.

Pliegos en la Defensa Pública

Este jueves a las 13 está citada la Asamblea Legislativa para aprobar los doce pliegos para renovar las autoridades del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa.

El lunes vencieron los plazos previstos por la ley para presentar las impugnaciones ante la Comisión Bicameral de Acuerdos y no hubo ingresos de expedientes, por lo cual todos llegan a las entrevistas de este miércoles con los integrantes con legajo limpio

“Estoy muy satisfecha y orgullosa que los que han logrado integrar la terna y los seleccionados por el gobernador son gente que provienen del organismo, lo que le da un hándicap de conocer el trabajo. Tienen este desafío por delante y confío que van a pasar la legislatura sin problema, porque, a mi modo de ver, son todos intachables, por lo que la transición va a ser muy buena”.

Para el cargo de defensor provincial del Servicio Público de la Defensa Penal se postularon dos varones (Gustavo Franceschetti y Gonzalo Armas) y una mujer: Estrella Moreno Robinson. Esta última fue seleccionada para ocupar el cargo.

La terna de aspirantes a defensor regional de Santa Fe se integró por dos varones (Jorge Miró y Gustavo Durando) y una mujer, Andrea Alberto. Fue elegido Jorge Miró. En el caso de defensor regional de Rosario se presentaron tres varones (Mariano Buffarini, Gonzalo Armas y Martín Gabriel Riccardi). Fue elegido Gonzalo Armas. Para el cargo de defensor regional de Reconquista se postularon dos personas una mujer y un varón: María Valeria Lapissonde y Orlando Toniolo. Fue elegida María Valeria Lapissonde. Y para el cargo de defensor regional de Rafaela también se postularon dos personas: Carlos Flores Zanella y Estrella Moreno Robinson. Fue elegido Carlos Flores Zanella.

