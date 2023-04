La efectividad de los controles: disminuyó la cantidad alcoholemias positivas

La cantidad de controles de alcoholemia creció bajo la gestión de Osvaldo Aymo al frente de la subsecretaría de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Según el propio entrevistado, "a partir de diciembre de 2019, cuando Perotti me hizo responsable de la agencia, decía que sino logramos que los usuarios entiendan y sientan que los van a controlar, la legislación por sí sola nunca va a ser efectiva. Me referencio con los países líderes en seguridad vial del mundo, que hicieron millones de controles".

En esta línea se diseñó la política de seguridad vial de Santa Fe, en un intento de dar vuelta la página. "Nosotros somos un poco el emblema, la provincia de Santa Fe, lo vemos en las Asambleas del Consejo Federal, tenemos datos muy sólidos".

En el año 2022 la provincia de Santa Fe realizó 225 mil test de alcohol. En países desarrollados como Suiza, Inglaterra, España, se hacen entre 150 y 250 controles de alcohol cada mil habitantes en un año, son millones de controles. En Argentina, un número estimado porque no hay datos oficiales, se realizan desde 9 a 14 controles cada mil habitantes. Santa Fe superó ese número y en 2022 realizó 67 cada mil habitantes.

"No es lo ideal, la meta nuestra es llegar a esos números. Para poner sólo la gestión de Perotti, en el 2020 hicimos 10 mil controles, porque fue muy particular el año. Pero tuvimos 4 por ciento de alcoholemias positivas sancionables. Es un dato muy revelador, se trata de conductores profesionales porque ellos no pararon nunca, los autos particulares estuvieron frenados. En el 2021, bajó a 3.4, en el 2022, bajó a 1.9, y ahora, en los primeros tres meses, bajó a 1.7. Estos son datos, no relatos. Venimos bien porque pudimos sostener los controles. El gran desafío que tiene la provincia es sostener esto y aumentarlo. No estoy conforme, hemos duplicado y triplicado la cantidad de control porque incorporamos tecnologías".

Por último, destacó que coordinan con municipios y comunas para realizar los operativos. "Ese trabajo mancomunado es importante, se tiene que abordar de conjunto, con esta colaboración a nosotros nos permite amplificar nuestra capacidad de control".

Escuchar también audio completo: