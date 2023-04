Lionel Messi es una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2023, según evaluó la prestigiosa revista Time, en el listado que publicó este jueves.

En un listado integrado por empresarios, políticos y artistas, el futbolista del PSG fue incluido en la categoría “Titanes” por seguir siendo el mejor en su rubro a los 35 años, edad cercana al retiro para los futbolistas.

En esa nota, la leyenda del tenis Roger Federer, le dedicó un encendido elogio: “Lo que me llama la atención de Messi, de 35 años, es su grandeza constante durante tantos años. Esto es tan difícil de lograr y luego mantener. Driblea como un mago y sus pases angulosos son obras de arte. Su conciencia y anticipación están casi más allá de la comprensión”.

Messi no sólo ganó el Mundial con la Albiceleste en diciembre de 2022, sino que además fue elegido como el mejor jugador del certamen y la FIFA lo premió por haber sido el mejor futbolista del planeta en 2022 con The Best.

Curiosamente, el Diez, que cuenta con siete Balones de Oro, atraviesa un momento crítico en su club, el PSG, con alguna rechifla del público, y un posible regreso al Barcelona.

En la categoría Titanes de Times, también están la actriz norteamericana Angela Bassett, la conductora de televisión india Padma Lakshmi, el empresario Elon Musk, la cantante Beyoncé, la empresaria y viuda de Steve Jobs, Laurene Powell, el científico sueco Johan Rockstrom, la estrella de NFL Patrick Mahomes, la directora estadunidense Gina Prince-Bythewood, la directora ejecutiva de CVS Health, Karen Lych, el director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew, los creadores de la vacuna Pfizer, Ozlem Tureci y Ugur Sahin, y la historiadora estadounidense Deborah Lipstadt.

Fuente: Ambito