Martín Sendoa: "El 'Turco' García es un mentiroso"

Martín Sendoa eligió a Sin Mordaza para volver a hablar de lo que pasó en la cancha de Racing con el "Turco" García. "Solo quiero aclarar otra vez la discusión que tuve con este señor. La bronca fue porque en su momento cuando yo traje a un jugador a Racing, este quiso robarlo y llevarlo a una empresa de representaciones, lo cual a mí me parece que el que esta haciendo negocio a su favor es el, ya que ahí no veo que esté trabajando para su club como el tanto dice".

"Se metió con mi laburo y mi tiempo cuando jamás lo vi en las provincias buscando jugadores y haciendo lo que yo hago, es fácil robar trabajo ajeno cuando tienen billetera pesada y lo mandan a este señor que trabaja en el club para chamuyarlos y llevárselos cuando ya están hechos y son conocidos, pero para que ese jugador esté ahí es trabajo de años mio en conjunto con el jugador y la familia. Después está en cada uno respetar y bancar al que lo ayudo y acompaño en el proceso, pero bueno ese ya es otro tema", agregó.

En otro tramo de la charla contó que "por otro lado los jugadores de inferiores que son míos siguen estando en racing y el día que el club llame para hacer el contrato ahí estaremos, no se porque miente diciendo que yo hago negocio con los chicos si jamás me lleve un jugador por la patria potestad ni robándolo del club, y si no que me de un nombre y apellido de qué jugador me robé del club porque si va hablar que hablé con pruebas y fundamentos. El que me conoce sabe que yo no trabajo así".

"El único negocio que pude haber hecho ( y si hablo en pasado porque el jugador no está más conmigo ) es haber traído un chico por poca Plata y que Racing lo venda por muchísima más, así que el único que salió beneficiado fue Racing", añadió.

Y cerró con un mensaje al ex Racing: "Y por último señor Turco yo jamás me zarpó con ningún jugador ni con los chicos del club por algo llevo muchos años trabajando en inferiores así que por favor no ensucies más mi nombre con mentiras".

La charla con Pablo Carrozza