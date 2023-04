Lionel Scaloni habló con formadores de entrenadores

La presencia virtual del seleccionador argentino Lionel Scaloni fue el punto culminante del curso de Educadores de Entrenadores FIFA/CONMEBOL, que se llevó a cabo en Buenos Aires del 11 al 15 de abril. Scaloni, quien llevó a La Albiceleste a la gloria en la reciente Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022™, y quien posteriormente ganó el premio The Best Men's Coach de la FIFA, participó desde España como orador invitado, durante la parte teórica del tercer día de actividades. Habló de sus experiencias y de su carrera, y respondió a una serie de preguntas de los 18 aprendices, cuidadosamente seleccionados por las Asociaciones de Fútbol de sus países, de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile que asistieron al curso.

Scaloni procedió a esbozar los temas que considera vitales al centrarse en la formación de entrenadores. “Si hablamos de fútbol base y categorías inferiores, que es donde empieza todo, y cómo interpretar lo que significa entrenar a los jóvenes, hay que llegar a la conclusión de que no es para todo el mundo, hay que comprometerse. a eso, y se necesita mucha paciencia”, comentó. Agregó: “Tuve la suerte de tener grandes entrenadores y educadores, quienes me enseñaron cómo ver este deporte a través de una lente de respeto y disciplina. Pero una cosa que debemos hacer como entrenadores es dejar que los niños se expresen en el campo y solo animarlos en las cosas que realmente importan. No deberíamos decirles qué hacer todo el tiempo, porque eso les quita el sentido de la iniciativa y la inventiva”. Rocío Yáñez,