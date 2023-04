Terribles audios entre la ex de Eloy Rivera y el ex Gran Hermano

Thalía Di Mario, la ex de Eloy Rivera, habló con Socios del Espectáculo del ataque que sufrió junto a su actual pareja, Franco Coronel, por parte del ex Gran Hermano.

“Tuvimos un episodio el viernes por la noche con mi pareja, Franco. Eloy se me acercó y él tenía una orden de alejamiento por varias denuncias anteriores”, contó la joven.

Luego, continuó: “Se me acercó con un cuchillo muy rápidamente, yo lo vi de roce, Franco reaccionó automáticamente, trató de defenderse, salió corriendo detrás de él y se acuchillaron”.

“Dicen que Franco es peligroso, agresivo”, le comentó el cronista y Thalía contestó: “No, para mí es excelente persona, dio la vida de él por la mía y eso dice mucho más que las palabras”.

Thalía, la ex de Eloy Rivera, contó en diálogo con el programa matutino de eltrece cómo se siente tras el ataque del ex Gran Hermano. “¿Tenes miedo?”, le preguntaron desde Socios del Espectáculo y ella manifestó: “Mucho, estoy asustada, esté él afuera, adentro, despierto o dormido, siempre tengo miedo”.

Terribles conversaciones "de muerte" entre de Eloy Rivera y su ex pareja previas al intento de asesinato

“¿Así que contrataste un sicario para matarme, loquita?”, comenzó preguntándole el actor porno a su ex novia en los audios que fueron publicados por la cuenta de Instagram "gossipeame" correspondientes al programa “Socios del espectáculo”. “¿Contraté un sicario? Sos un banana. Si yo quiero, lo hago”, respondió contundente Thalía.

Frente a esto, Eloy advirtió: “Dejá de amenazarme de muerte. Te voy a re…”. Sin embargo, la joven aseguró sin dudar: “A mí me amenazaste de muerte”. Pero el actor porno no negó los dichos de Di Mario: “Vos me amenazaste de muerte. Me queres denunciar, me queres hundir. Yo jamás te pegué, estás re loca. Vos me cagas a palos, todos los días. Me clavaste un cuchillo, tengo pruebas. Vos sos una loca que me quiere ver preso porque sos maldita, tenes maldad”.

Pero la mujer refutó a su ex pareja: “Si me cagas a palos. Tengo amigos tuyos y a todos en tu contra”. Frente a lo que Rivera aseveró: “Vos me pegaste delante de un montón de amigos que están de testigos. Me rompiste el teléfono”.

Asimismo, Rodrigo Lusich y Adrían Pallares reprodujeron en “Socios del espectáculo” violentos audios que Thalía Di Mario le había enviado a su ex pareja Eloy Rivera. “Olvidate de mí, si antes tenías chances ahora soy tu peor enemiga, ¿Me entendiste? ¡Peor enemiga boludo! El diablo en persona voy a ser”.

Y continuó: “¡Cómo te comportas conmigo hijo de puta! Al infierno vas a ir. ¡Al infierno! Y yo me voy a encargar de que te arruinen la vida".

De igual manera, los periodistas tuvieron acceso a la palabra de amigas del ex integrante de “ Gran Hermano 2022”, quienes aseguraron que el hecho de violencia que vivió el joven con su ex pareja y el actual novio de la mujer fue una “cama”.

“Thalía habría querido matar a Eloy. Lo venía amenazando, le decía que lo quería ver muerto. Le dijo a un amigo que lo haría millonario si iba encapuchado y le cortaba un dedo a Eloy”, aseguró la amiga del actor porno.

A su vez, las jóvenes aseguraron que Rivera y Di Mario mantuvieron una pareja “tóxica” y que muchas de las violentas escenas que mantuvieron fueron consecuencia de estar bajo los efectos de distintas drogas.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el participante de “GH” es denunciado por violencia de género. En otras ocasiones este fue acusado de intentar asesinar a otra de sus ex parejas.

Fuente: Ciudad Magazine