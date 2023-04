Miguel Ángel Russo habló sobre la posible vuelta de Ángel Di María

"Me arrepiento de lo ocurrido. Es algo solo con el cambio, no por los minutos de adición. No me detengo en que es la culpa del árbitro u otra cosa. Decido hacer dos cambios en una ventana y entre el cuarto árbitro y el principal, deciden que entre uno solo y no sé por qué. Eso fue lo que me molestó, estaba todo ordenado y avisado, no sé lo que pasó y por qué hizo entrar a uno solo", explicó Russo en declaraciones a ESPN.

Siguiendo la línea, el técnico del conjunto rosarino, manifestó: "No dormí en toda la noche por mi reacción, uno está para educar también a los más chicos y me arrepiento. Esta mal mi reacción, pido disculpas. Nosotros hacemos las cosas bien y molesta cuando no hay respuestas", sentenció

Durante el encuentro, la pica entre Valentín Barco y Lautaro Giaccone se intensificó y terminó con el reto del DT canalla: "Barco es un jugador con muchísimas condiciones y con mucho futuro. Lo reté a Giaccone, uno tiene que hablar de uno y no del rival, pero todo es experiencia y tienen que pasarla para aprender". Por otro parte, desde su llegada a Rosario Central es participe del arduo trabajo en las inferiores del club y expresó: "Primero, tenemos que mejorar el promedio porque es clave. Después buscaremos las clasificaciones a Copa, afianzar chicos en primera, que el club pueda vender jugadores y equilibrar todo en el club

Desgraciadamente, cuando hay una venta tenemos que salir a inventar algo en la cancha", destacó Russo y con el Mundial Sub-20 tan cerca, señaló: "Ojalá Mascherano convoque a los jugadores de Central, uno nunca sabe lo que puede pasar después de un Mundial".

A continuación, Russo habló sobre la posible vuelta de Ángel Di María: "La idea es darle un formato de club que esté de acuerdo con él. Va a ser una decisión de él, nuestra idea es tener un club competitivo. Él sabe que estamos creciendo y mejorando. Si él decide volver, habrá que fortalecer eso y rodearlo de más jugadores buenos", cerró muy optimista el ex DT de Vélez