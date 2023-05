Rogelio Alaniz fue declarado Ciudadano Ilustre por el Concejo Municipal

Rogelio Alaniz, el docente, escritor, periodista y conductor de "Hoy y Mañana" que se transmite por LT10 los domingos de 10 a 13, fue distinguido por su trayectoria académica y en los medios de comunicación como escritor, periodista y docente de la ciudad de Santa Fe.

"Llegué a Santa Fe en 1966. De ahí no me fui más. Me gusta mucho, a esta ciudad le he dado dos hijos y tres nietos, y también mi vida. Regular, más o menos o bueno, lo que pueda haber hecho, escrito, producido en estos años", comentó al aire en Cadena OH!

"Yo soy un hombre de diario, de escribir. Si me dan los tres medios y tengo que elegir uno, me quedo con escribir. A todos los respeto, se el valor que tiene la radio, su actualidad permanente, y el televisor también, pero lo mio es la tinta, la redacción y ahora la computadora", expresó.

En el pedido, ingresado por el concejal Hugo Marcucci y el senador Mario Barletta, afirman que Alaniz posee una mirada crítica y analítica de la realidad que hace a su labor periodística, pero también una fructífera tarea como autor de libros tales como “Aquellos fueron los días”, “Con sabor a Colmena”, “La década menemista”, “Quién mató al Bebe Uriarte”, “Hombres y mujeres en tiempos de revolución”, “Hombres y mujeres en tiempos de orden”, “Hombres y mujeres en tiempos de progreso”, “Derecho viejo” y “Bajo el resplandor de Granada”.

"Hace 26 años que estoy en el programa de radio. Periodista se es todos los días, desde hace 25 años no tengo domingos libres", admitió.

Pero hay otra faceta que es la de docente, al que todos reconocen como muy llevadero, y que siempre le buscó la otra mirada a la cuestión para hacerte comprender y mirar diferente la realidad.

"El periodismo sigue siendo un poder, depende las coyunturas políticas puede ser el primero, el tercero y otras veces un poder de cuarta. Depende de qué periodismo se trate, de qué contexto, y del ejercicio práctico del poder. Pero es un poder, decide, influye, condiciona, no tanto como creen algunos, pero no hay una sociedad democrática sin un periodismo diverso, pluralista y que mantiene informado a la opinión pública", dijo por último.

