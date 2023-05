Frana: "El Gobierno no va a frenar la obra pública"

La ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia, Silvina Frana, aseguró que el objetivo del Gobierno es no parar el plan de obras en marcha. Aunque admitió que como consecuencia de la crisis financiera producto de la sequía y la inflación podría ralentizarse la ejecución de alguna de ellas y que además se analizarán casos por caso cada una de las obras en marcha y adjudicadas para fijar un orden de prioridades de acuerdo con las posibilidades financieras.

"Nosotros veníamos hablando con las empresas, con diferentes representantes de las cámaras y acordamos una reunión la semana pasada donde se puso en sobre la mesa algo que no hace falta explicar mucho que es el contexto económico en general, el tema inflacionario, justo en esa semana había sucedido el aumento del dólar. Así que, si bien la cámara venía advirtiendo que muchas empresas tenían dificultades con algunas obras, en esa reunión se acordó un programa y una mesa de trabajo permanente", explicó la ministra.

"A partir de esta decisión – continuó Frana- con cada una de las áreas, con cada una de las secretarías y de los organismos descentralizados, hoy se está viendo obra por obra y empresa por empresa con una consigna muy concreta, que es que la obra pública no se pare y ver en cada situación qué cosas se pueden ir resolviendo para pagar lo que se debe ya que hoy hay una deuda, no es grande, pero hay una deuda con las empresas que estamos pretendiendo achicar, entonces, algunas obras que están por terminar, posiblemente se terminen, vamos a trabajar para que se terminen. Algunas obras que recién empiezan, a lo mejor se ralenticen un poco".

La idea de ir obra por obras está fundada en la importancia de la obra y en el estado de avance de estas. "Hay algunas que ya no se puede ralentizar porque están próximas a finalizar, entonces hay que terminarlas. Hay otras que a lo mejor recién empiezan, entonces ahí se puede ralentizar, hay otras que por la característica de la obra no se van a poder ralentizar y hay otras que hay licitaciones que aún no se adjudicaron que a lo mejor vamos a esperar un poco para adjudicar, de acuerdo a lo que nos indicó el Gobernador, de manera tal de primero acomodar el escenario de lo que está en marcha para no parar obras, para no generar deuda para la gestión que viene, como nos pasa a nosotros, y poder adjudicar cuando el escenario esté acomodado; esperemos que sea pronto", explicó Frana.