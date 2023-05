Newell’s perderá a Brian Aguirre ante Arsenal

Después de cuatro fechas sin ganar en la Liga Profesional, Newell’s presentará al menos dos cambios ante Arsenal este sábado. La variante más importante se da por la convocatoria de Brian Aguirre al Mundial sub 20. En paralelo, Armando Méndez reaparece como probable titular.

El delantero nacido en Granadero Baigorria viajó a Ezeiza para entrenar con la Selección Nacional, de modo que se perderá los próximos partidos del torneo de Primera División y la Copa Sudamericana. Por este llamado, la Lepra pierde a su principal carta ofensiva en un mal momento de la temporada.

La pelea por el reemplazo de Aguirre tiene a dos candidatos naturales en Newell’s. Por un lado aparece Jeremías Pérez Tica, que jugó la última parte del partido con Tigre. Un escalón más abajo aparece Jonathan Menéndez, que lleva cuatro partidos relegado al banco de suplentes sin minutos en cancha.

Por otra parte, Méndez tiene todos los números para volver a ser titular ante Arsenal. Gracias a la expulsión de Jherson Mosquera luego del empate en Victoria, el uruguayo tendrá otra chance de ratificar su recuperación futbolística tras la fractura que sufrió en el inicio del torneo.

Al margen de estos cambios, Newell’s puede llegar a presentar algún cambio más en la última línea. Con Facundo Mansilla disponible tras una lesión muscular, el entrenador Gabriel Heinze también espera la recuperación de Gustavo Velázquez para decidir si Guillermo Ortiz vuelve al banco.

Fuera de los movimientos en la defensa, la Lepra no la tiene fácil ante la partida de Aguirre. El juvenil aportó dos goles y tres asistencias esta temporada y fue el jugador más importante en la faz ofensiva.

¿CUÁNDO JUEGA Y A QUÉ HORA JUEGA NEWELL’S?

Liga Profesional. Fecha 16. Newell’s vs. Arsenal. Sábado 13 de mayo a las 20.30 en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

Liga Profesional. Fecha 17. Lanús vs. Newell’s. Sábado 20 de mayo a las 21.30 en el Estadio Néstor Díaz Pérez de Lanús.

Copa Sudamericana. Fecha 4: Blooming vs. Newell’s. Miércoles 24 de mayo a las 23 en el Estadio Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Liga Profesional. Fecha 18. Newell’s vs. Godoy Cruz. Domingo 28 de mayo a las 21.30 en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

Copa Sudamericana. Fecha 5: Santos vs. Newell’s. Martes 6 de junio a las 21.30 en el Estadio Urbano Caldeira de Santos, Brasil.

Copa Sudamericana. Fecha 6: Newell’s vs. Audax Italiano. Jueves 29 de junio a las 19 en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario.