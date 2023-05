Paro en el puerto de Rosario por la muerte de un operario que cayó al río

Un operario que cumplía turno en el Puerto de Rosario murió este viernes a causa de un accidente laboral, por lo que sus compañeros decretaron un paro total de las operaciones. El trágico hecho se dio produjo cerca de las 4.30 de la mañana cuando la víctima, de unos 60 años, se precipitó sobre el Paraná y murió ahogado.

Según relató un compañero, los estibadores estaban trabajando sobre un barco al que colocaron una plataforma del lado del agua. Cuando el hombre subió a ella, engancharon una linga que desestabilizó la superficie y el hombre cayó al río. Sus compañeros bajaron con una soga para rescatarlo, pero ya estaba muerto.

Tras el fallecimiento, el Sindicato Único de Portuarios Argentinos (SUPA) decretó una huelga total en la terminal en demanda de medidas de seguridad.

Uno de los estibadores remarcó que "no había ambulancia y él no tenía chaleco salvavidas. Siempre trabajamos en las mismas condiciones y no hay seguridad".

Actualmente, los trabajadores están bloqueando el ingreso a la terminal, lo que ha generado complicaciones para circular en la zona debido a la cantidad de camiones detenidos.