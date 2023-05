Néstor Gorosito: "Nos complicó el referí que no cobró como tiene que cobrar"

Colón no jugó bien y el primero que lo puso en claro fue su entrenador, Néstor Gorosito. Pero todo lo que se imaginaba en la previa, en relación a la tarea del árbitro, Luis Lobo Medina, finalmente se cristalizó en Alta Córdoba.

Luego, siempre molesto por la actuación del juez, "Pipo" expresó: "Nos complicó el referí que no cobró como tiene que cobrar". "Que no nos favorezcan, pero que no nos caguen. Ya sabíamos que iba a pasar esto. Esto te genera impotencia", añadió el entrenador de Colón.

Néstor Gorosito se refirió en otro tramo del análisis al juego ante Instituto y lo que viene en el campeonato. "Tenemos que jugar mucho mejor de lo que jugamos para ganar, pero te genera mucha impotencia el actuar arbitral", expresó.

Consultado sobre que pasó con el "cuarto árbitro, "Pipo" dijo que "no daban explicación. El cuarto árbitro le dijo Medina que era expulsión". "Aparte de jugar contra el contrario y sus contrarios, tenés que jugar contra el árbitro también", cerró el director técnico de Colón.

El entrenador de Colón no quiere que vuelva a pasar lo que sucedió ante Instituto. "Seguramente la gente del club hablará para que no nos pase más lo que nos viene pasando", expresó enojado en la conferencia de prensa.

Y luego, agregó. "No hay explicación, el cuarto le dijo al árbitro que era expulsión pero sabíamos antes del partido, nos reímos juntos en la conferencia, ustedes me preguntaron. La rabia que me da, tenemos que mejorar, no es bueno y me dan clases de moral, portate bien, no jugamos bien, mucha lucha, con choques constantes, pero lo otro te saca del eje, aparte de jugar contra el contrario lo haces contra el árbitro, es perjudicial para todos".

En la parte final, no dudó en decir que "seguramente la gente del club siga hablando para que no siga pasando. Kily (Vega) salió porque estaba errático, medio pesado y con amarilla, tenía miedo que lo expulsen. Con Teuten intentamos buscar más juego asociado, necesitábamos tener un poco más la pelota. De Instituto no digo nada por una cuestión de respeto, hay otro técnico, pero lo del árbitro fue claro".