Vicentin: Las impugnaciones del sector publico puede dilatar la homologación y no llegar a tiempo ante la situación que vive el mercado

El directorio de la cerealera Vicentin se reunió este martes con el personal administrativo y de fábrica luego que el sindicato aceitero cuestionara la falta de referencias a los activos del llamado nodo norte, en los contratos definitivos con los interesados estratégicos en pasar a controlar la empresa. Esta omisión había generado preocupación e interrogantes entre los empleados respecto a su futuro y el desarrollo de las actividades.

Estanislao Bougain, uno de los tres directores independientes de Vicentin, explicó que la reunión de ayer fue con agenda abierta, a solicitud de los trabajadores: “en Avellaneda tenemos alrededor de 200 personas sindicadas y unas 100 fuera del convenio. La asamblea que se hizo, reunió a los dos grupos. La preocupación de ellos es por estar fuera de los planes de los interesados estratégicos (Viterra, Bunge y la Asociación de Cooperativas Argentinas). Yo les expliqué que las tres grandes empresas que vienen a participar del salvataje de Vicentin, efectivamente, no tienen interés en la actividad del nodo norte, porque las tres están concentradas en Rosario y tienen su centro de operación desde allí. Eso no significa que el nodo norte quede sin trabajo, porque nosotros tenemos un acuerdo pendiente con el Banco Nación. Les explicamos que el nodo norte debe seguir trabajando, por lo menos, de aquí a 12 años para poder pagar la deuda privilegiada que tiene Vicentin con el Banco Nación”.

Durante la asamblea, Bougain ratificó a los trabajadores que el nodo norte es estratégico para el repago de la deuda de Vicentin y que su suerte está atada al nodo sur y viceversa: “Creo que se ha alcanzado un buen nivel de compresión y ahora estamos esperando que llegue la homologación”, indicó.

En este marco, Bougain confirmó el pedido que se le hizo al juez del concurso de "resolver" lo antes posible la homologación del acuerdo concursal. Fabián Lorenzini definió que esa determinación la tomaría por la "vía incidental", es decir, en un expediente paralelo que podría llevar meses, mientras la empresa afronta el agobio de falta de granos por los efectos de la sequía. Un jaque más al complejo proceso concursal.

“Entendida la suerte del concurso por parte de los trabajadores del nodo norte, viene una segunda conversación que es cómo alcanzamos el momento de la homologación, porque, con la sequía que tenemos por delante, Vicentin empieza a ver debilitada su caja con el paso de los días. Es una realidad que no podemos ocultar. Hay alguna chance, que esperemos que no ocurra, que cuando llegue la homologación no estemos más en el mercado, porque no vamos a poder pagar más los sueldos y vamos a tener que cerrar la compañía. Este es un elemento central que yo expliqué muy bien ayer a los trabajadores”, finalizó.

