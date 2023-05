Inauguración de La Favorita en Rosario

Según pudo saber este medio, la nueva tienda incluirá una mixtura de marcas locales y nacionales, con diferentes alternativas de moda, decoración, hogar, bellez. Además, contará con un centro de servicios, opciones de gastronomía y un mercado de especialidades.

De esta manera, Rosario recupera un emprendimiento que hizo historia en el área central y la economía de la ciudad, y que va contar con 500 puestos de trabajo, destinados a atender los espacios comerciales, gastronómicos, de administración y mantenimiento.

En el nuevo local se podrán encontrar las siguientes marcas: 1001 Milanesas, Abu Dhabi, Aines Shoes, Alma Dulce Store, Archie Reiton, Barber Blinder, Bold Specialty Coffee, Calderón Salón, Christener Store, Cuantika, Donuts Delicious, D’Ricco, Equus, Farmashop, Fluid, Hardway, Hiper Blanco, iCommerce, Interio, Jeong, Joyeria Work, Lemmys Pizza, Loins & Lomos, Ludoteca, María Magnolia, MN Glass, Mokka, O’assian, Panadería Boutique, Pago Fácil, Parfumerie, Paruolo, Perramus, Positano Vinos, Quiero tenerte verde, Remy, Ringo Store, Río Helados, Royal, Shams Store, Soul Details & Co., Sweet Victorian, Team Sport, This Week, Tokyo & You, Western Union y XL.

La Favorita

La Favorita abrió sus puertas el 18 de mayo de 1897. Al principio, solo era un modesto local. Sin embargo, fue creciendo año tras año hasta convertirse en uno de los grandes emblemas comerciales de la ciudad.