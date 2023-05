Homicidio en barrio Guadalupe: "Le até la pierna e intenté mantenerlo con vida"

David Marcelo Arancibia Gutiérrez, de 53 años, fue asesinado el pasado miércoles por la tarde en Barrio Guadalupe Oeste. La Red de Vecinales junto a vecinos del lugar se movilizaron el pasado viernes en reclamo de justicia.

"Es el homicidio número 30 en la ciudad, es una cosa que nos preocupa. Somos un pago chico donde todo repercute, es muy preocupante este tipo de hechos, y que la fuerza política no se ponga a trabajar en conjunto. Estamos trabajando sobre las consecuencias y no sobre las causas de la violencia", apuntaron en la manifestación.

Mariana Cornut fue quien asistió a la víctima en el momento en que dio un grito de auxilio. "Me había cruzado a la casa de mi hermana, llovía y no había nadie en la calle. Me senté en el comedor y sentí un golpe y un grito de socorro. Salimos, él soltó la bicicleta, se sentó en el cordón... había mucha sangre. Me doy cuenta que era por las piernas".

"Llamé al 911, mientras pedía que me pasen algo para atarle en la pierna. En el momento no se acercó nadie, ningún vecino. A los cinco minutos un vecino me dijo que llamó a la ambulancia. Le até la pierna con una toalla y le pasé un cordón, no sabía de dónde agarrarlo. No tengo conocimientos, fue lo que me salió", explicó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Se puso blanco y duro pobrecito. Él nunca dijo nada. Demoraron mucho tiempo, la ambulancia llegó a la hora. Me afectó mucho, quise acompañar a la familia pero no paraba de llorar. Recién hoy amanecí mejor. Yo no vi a nadie, sólo a él. Lo único que hice fue intentar mantenerlo con vida", dijo por último.

