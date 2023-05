Gustavo Pueyo, el santafesino que pintó para el Papa: "Ojalá le llegue al corazón"

El Papa Francisco recibió una obra del artista santafesino Gustavo Pueyo. La misma, fue entregada por el intendente Emilio Jatón en el Congreso de Ciudades Eco Educativas en Roma, Italia, evento del que participaron 50 intendentes y alcaldes de latinoamérica.

"El municipio, el intendente Emilio Jatón, generalmente cuando visitan a algunas personalidades o reciben visitas, regalan alguna obra. Yo pinto mucho lo que es Santa Fe, el patrimonio arquitectónico e historico de la ciudad. Es un buen presente", comentó Pueyo en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

La obra en cuestión se trata de una imagen de la Iglesia de los Milagros y la escuela Inmaculada, lo que se considera un patrimonio de los santafesinos. "Siempre está distinto, según el día, el cielo, la luz. Lo he pintado mucho, es un tema muy requerido por los clientes. Ya sabía que en esta oportunidad se la iba a entregar al Papa, queríamos que se viera la Iglesia y el Colegio, es una acuarela", explicó.

"Yo pinto mucho, me interesa que la gente valore lo que tenemos, estamos caminando por la historia. En el sur hay mucho para ver, caminar, parar. Siempre planteó que se tiene que valorar. No sé si es una misión, pero quiero resaltar eso. Es un orgullo bárbaro que le haya llegado esta obra al Papa. Eso me interesa también, que cuando alguien recibe una obra mía que le llegue al corazón. Pienso que logró su cometido", dijo por último.

Escuchar también audio completo: