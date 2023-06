Carolina Losada y Maximiliano Pullaro cruzaron fuertes acusaciones

La campaña electoral en Santa Fe para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 16 de julio comenzó con una intensidad inusual en el frente opositor Unidos para Cambiar Santa Fe, donde la competencia más aguerrida se encuentra entre la senadora nacional, Carolina Losada, y el exministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, ambos de origen radical.

Durante las últimas horas, Losada tildó a Pullaro como "una persona oscura" y acusándolo de financiar campañas sucias en su contra. Por otro lado, desde el equipo de Pullaro han señalado que la estrategia de Losada refleja cierta "desesperación" debido a que se encuentra diez puntos por debajo del exfuncionario, y han afirmado que sus denuncias favorecen al peronismo.

"Yo hablo con la verdad. Con eso voy adelante y con eso llegué hasta acá. Lo que reitero es que en mi gobierno no voy a tener nadie que haya tenido vínculos con la narcocriminalidad. Habría que pedirle a Pullaro que explique los audios con los policías que terminan presos por narcotráfico. Yo me pregunto, de dónde se saca el dinero para estar tanto tiempo de campaña. Me llama mucho la atención la campaña sucia que se está haciendo contra mía y eso es muy caro", dijo ayer Losada en una visita a la ciudad de Reconquista.

A medida que nos acercamos a los comicios internos en Santa Fe, donde se vota de manera desdoblada y con boleta única, los dos principales candidatos de la alianza opositora Unidos para Cambiar Santa Fe, conformada por la UCR, Pro y el socialismo, entre otros partidos no peronistas, han comenzado la etapa de proselitismo utilizando argumentos contundentes.

Losada compitió contra Pullaro en 2019, cuando resultó elegida senadora. En aquellas elecciones, Pullaro quedó en segundo lugar, por encima del actual presidente de Pro, Federico Angelini, quien ahora acompaña a Losada como su compañero de fórmula.