Los déficits de la infraestructura vial y la necesidad de una mayor educación

Desde el Observatorio Vial Lationamericano se manifestaron una serie de preocupaciones respecto al cumplimiento de las normas de tránsito y las consecuencias de no respetar las mismas.

Al respecto, Fabián Pons, presidente de la institución, se manifestó sobre dos aspectos que tienen una gran presencia en Argentina: los lomos de burro y los semáforos.

"La ley de tránsito no se refiere a la infraestructura, sólo a la conducta humana o a los lineamientos de los vehículos. Cada vez que hay un siniestro en el cual está presente un lomo de burro, el ejemplo clásico es el de las caídas de motos, el juez debe consultar a Vialidad Nacional si está permitido hacerlos. En lo que son rutas nacionales no está permitidio, está prohibidio. Pero a nivel provincial, como vivimos en un país federal, las provincias sí los tienen. En Córdoba, por ejemplo, tienen un diseño específicos de los lomos de burros, incluso hay ciudades que tienen otros", detalló.

"Lo que siempre decimos es que cada lomo de burro es un mensaje callado para decirnos ignorantes. Tenemos que tener muy baja cultura, en general, para que nos merezcamos lomos de burro. Si fuéramos respetuosos de las normas de tránsitos, no serían necesarios. Están ahí para mostrarnos a la fuerza qué es lo que tenemos que hacer".

En este sentido, hay lomos en otros países por distintas cuestiones, pero en Argentina se usan para dar solución a situaciones que generan problemas. "Es una protuberancia en el asfalto que no está bien señalizada, puede generar accidentes", manifestó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"En el tema de los semáforos también se hace abuso de la cantidad, en la mayor cantidad de las veces por nuestra falta de cultura. En otras partes del mundo se sacan semáforos y se ponen rotondas, porque frena el tránsito pero no lo limita, el movimiento sigue. Tienen una construcción sencilla, se pintan, no es necesario hacer obras, y es una buena forma de darle fluidez al tránsito. Acá se ponen semáforos en lugares que no corresponden, quedan prendidos de noche cuando no es necesario y cuando hay inseguridad; si están amarillos no se los tiene en cuenta".

Para el especialista, en el país se abusa de cierta infraestructura, de control o de señalización, para tratar de cubrir la falta de cultura o de inseguridad.

"Tenemos problemas de fondo que queremos cubrir con medidas paliativas. Antes de saber lo que dice la ley de tránsito trataría de que todo el mundo fuera a la escuela. La educación es necesaria para mejorar la cultura, tenemos que tener educación y tenemos que tener ejemplos. Cuando no hay ejemplos tiene que haber autoridad de control, y que haga su trabajo cuando y como lo tiene que hacer. Necesitamos infraestructura acorde y legislación que sea mirando a futuro y no haciendo estupideces. También un sistema sancionatorio de eso, una nueva ley de tránsito que acá está por cumplir 29 años, cuando en Europa se adapta cada 3 o 4 años", remarcó.

Por último, priorizó que "Se requiere de gente que sepa planificar, que conozca el tema. Lamentablemente cuando uno se pone a ver quiénes están a cargo de los puesto a nivel nacional, provincial o municipal, es casi imposible de generar un cambio. Son puestos políticos, son personas que no tienen la más pálida idea".

Escuchar también audio completo: