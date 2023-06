Perotti encabezó el lanzamiento del programa “Santa Fe + Conectada” en barrios populares

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, encabezó este jueves en Rosario, el lanzamiento del Programa “Santa Fe + Conectada” en barrios populares. Con un acto en la Escuela de Enseñanza Técnica N°683, se puso en marcha el servicio de wifi libre que incorpora infraestructura tecnológica de calidad a jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias y técnicas del sistema educativo provincial.

“Es una alegría poder compartir con ustedes este momento, un momento que venimos deseando desde hace mucho tiempo”, aseguró el gobernador sobre las acciones que se ejecutan con financiamiento internacional del Banco de Desarrollo de América Latina, de 100 millones de dólares.

Además de obtener los recursos, Perotti contó que hubo que “convencer a los legisladores provinciales de la necesidad de esto que hoy estamos viviendo”, y lamentó: “Los tiempos de algunos no son los mismos de los que viven en muchos de nuestros barrios”.

Por otra parte, el gobernador recordó: “La pandemia nos enseñó y nos puso en conocimiento de que nos quedaron 500.000 chicos y chicas sin estar conectados y no eran de los lugares más alejados de la provincia, la mayoría era de las ciudades más importantes, y de los barrios más humildes de Santa Fe y de Rosario”, dijo.

Y amplió: “Hoy la Argentina reclama programadores, conocimientos informáticos, manejos de las nuevas tecnologías. Este programa, que nos permite llegar ya hoy en la primera etapa, a más de 20 escuelas, es lo que nos va a permitir llegar a cada rincón, a los 365 pueblos y ciudades de esta provincia”.

Finalmente, el mandatario santafesino hizo mención a las ventajas de contar con internet de calidad, que van desde mejorar una conjunta médica a ayudar a radicar una empresa. “Eso es un aporte enorme para generar igualdad, para darles las herramientas a tanto talento que no queremos desperdiciar”, señaló, y cerró: “Lo hacemos con el pleno convencimiento de que la educación es el camino”.

Internet de calidad

Por su parte, el ministro de Educación, Víctor Debloc, explicó que una de las ventajas del programa es distribuir wifi en las distintas aulas de las escuelas. “Hay una decisión de inundar a toda la provincia con internet de calidad, y así disminuir la brecha digital”, aseveró.

“Gracias a este proyecto vamos a poder aprender más. Es una falsa contradicción hablar de libros o bibliotecas, contra internet y archivos digitales; todos son necesarios, en todos está la escritura”, garantizó el ministro.

Equipamiento informático

En consonancia con lo expresado por el ministro Debloc, cabe recordar que la cartera educativa, a través de la dirección de Tecnologías Educativas, entregó equipamiento tecnológico destinado a estudiantes santafesinos.

En ese marco, se otorgaron 41.000 computadoras del programa nacional “Conectar Igualdad” destinadas a estudiantes de escuelas secundarias, con el siguiente detalle: 2° año de escuelas secundarias urbanas; 1°, 2° y 3° de escuelas rurales, y a la totalidad de las y los alumnos de escuelas de la modalidad Educación Intercultural Bilingüe.

Del mismo modo, se hizo entrega de 1.050 netbooks a 67 institutos superiores de formación docente y técnica, y tres bachilleres trans; kits tecnológicos compuestos por all in one, proyector, impresora, carro, pizarra, pen drive y acces point a 48 instituciones de nivel superior.

Desde el Ministerio de Educación se hizo entrega de Kits de Nivel Inicial a 63 jardines de infantes que contienen netbooks, disco externo rígido de 1 Tr, tablets, pizarra digital interactiva, cargadores, micrófono y parlantes bluetooth.

Santa Fe + Conectada

El programa provincial "Santa Fe + Conectada" permitirá ampliar la inclusión digital y reducir la brecha tecnológica que se evidenció con la pandemia. Por ello, desde el plan se impulsa el tendido de una red de internet WiFi 6 con tecnología de última generación en 134 barrios populares en las ciudades de Santa Fe y Rosario.

Esta política puesta en marcha por la gestión del gobernador Omar Perotti, tiende a subsanar el problema de la infraestructura deficiente en la provincia, lo que posibilitará que más del 50% de las y los estudiantes, que hoy no poseen acceso en sus instituciones a una conexión a internet para el uso pedagógico, accedan a la conectividad como un derecho que garantice sus trayectorias educativas.

Asimismo, con Santa Fe + Conectada se ampliará y modernizará la infraestructura del sistema de conectividad de la Provincia, promoviendo la inclusión digital, la transformación educativa y la reducción de brechas tecnológicas, productivas y de género con un desarrollo sustentable.

En tanto, Santa Fe está extendiendo la red provincial de datos con más despliegue de fibra óptica, previendo contar con infraestructura para seguir ampliando la conectividad, con el objetivo de brindar el servicio de WIFI libre que permita la conexión a la red en instituciones públicas y en espacios abiertos como parques o plazas.

De la actividad participaron también las ministras de Salud, Sonia Martorano; y de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet; el director del establecimiento, Gustavo Conva; los concejales, Julia Irigoitía y Lisandro Cavatorta; y el director provincial de Boleto Educativo y Franquicias, Rober Benegui, entre otros.