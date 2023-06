Estudiantes de Avellaneda crearon un despertador para personas con hipoacusia

Estudiantes de la Escuela Técnica N°451 de la ciudad de Avellaneda crearon un despertador para personas con hipoacusia, sordera o deficiencia auditiva.

El invento funciona a través de vibraciones, y está conectado con la persona mediante el dispositivo móvil, vía wifi. La configuración del mismo se puede realizar con la utilización del celular.

El proyecto comenzó cuando la madre de un joven con hipoacusia acercó la problemática que vivía a diario: “mi hijo no se puede despertar si no voy yo y lo levanto”. Ante esta situación el profesor de la Institución investigó y comunicó a sus estudiantes que en el país no hay una empresa que se encargue de fabricar esos tipos de despertadores, por lo que vieron una oportunidad para ayudar a esta familia y a muchas otras personas que se encuentran con esta dificultad, y lo convirtieron en realidad.

Los jóvenes inventores, expresaron que fue un gran desafío. Primero tuvieron que ver las especificaciones, plantear el presupuesto, conseguir los elementos necesarios y dividirse las tareas. Algunos de los elementos que conforman el despertador fueron fabricados por ellos mismos mediante el uso de la impresora 3D.

Todo el proceso fue realizado en el marco institucional, en la catedra de taller. Y están evaluando la posibilidad de poder concursar en INNPULSARTE, el concurso de ideas y proyectos innovadores de Avellaneda.

En este nuevo reto buscan seguir perfeccionando esta creación y poder lograr que sea inalámbrico y más accesible, fácil de transportar.