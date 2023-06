Scarpin: “Podrán sumarse al proyecto los que no tengan ligazón con el narcotráfico”

El actual senador nacional y precandidato a diputado provincial, Dionisio Scarpin, aseguró que desde su espacio están convencidos en que obtendrán una victoria en las elecciones PASO de julio, dentro de la interna del frente Unidos Para Cambiar Santa Fe.

En esa línea, el legislador adelantó que si llegan a la Casa Gris, con la fórmula Carolina Losada y Federico Angelini, podrán sumarse al proyecto todos, mientras no aparezcan en “escuchas" o tengan "ligazón con el narcotráfico”.

"nosotros estamos convencidos que vamos a ganar"

Allí Scarpin elevó indirectamente una fuerte consideración respecto a otro precandidato de Unidos, Maximiliano Pullaro, quien recibió duras críticas de la periodista hace algunos días. “Hay un candidato, que fue ministro de Seguridad, que tiene mucho que hablar y que explicar respecto a lo que hizo en su momento y hoy se lava la cara y te dice lo que hay que hacer cuando no lo hizo", fue una de las frases de alto voltaje que dejó la ex conductora de televisión.

En tanto, el compañero de banca de Losada admitió que “nosotros estamos convencidos que vamos a ganar. Todo aquel que esté de acuerdo en la honestidad, en la responsabilidad, que no esté en nada turbio, que no haya escuchas, que no tenga ligazón con el narcotráfico, se puede sumar al proyecto”.

“Carolina -Losada- no va a aceptar a nadie que no encarne ese proyecto. Nosotros estamos hablando de un Estado moderno, un Estado transparente, es decir, la honestidad, la responsabilidad, la transparencia tienen que ser un eje de la gestión y van a ser un eje de la gestión”, completó el senador.

Cámara baja en la mira

Por otro lado, el legislador nacional se expresó respecto a la decisión de competir por un lugar dentro de la Cámara de Diputados. En diálogo exclusivo con Cadena Oh, y en compañía de la diputada provincial Betina Florito - que también forma parte de la nómina - Scarpin destacó que “es una lista muy completa, muy linda, con diferentes actores de diferentes lugares de la provincia, pero también de distintos partidos políticos y distintos sectores”.

“Quiero agradecer también a Betina, porque ella era precandidata a Gobernadora y se quiso sumar a este proyecto de Carolina -Losada-, y ahora es precandidata a diputada, siempre con el empuje de ella, con el empuje de Pichetto -Miguel Ángel- que representan un sector de la sociedad muy importante en Santa Fe”, amplió el ex intendente de Avellaneda.

Por su lado, Florito -que ocupa el octavo lugar de la lista- comentó que “Losada es una persona que se muestra muy honesta, muy transparente, es una persona que tiene mucho coraje”.

“Dionisio -Scarpin- mismo también, por supuesto, me parece que es un proyecto de transformación para la provincia, necesario, y por eso nosotros también decidimos apoyarlos desde Encuentro Republicano Federal, con Miguel Ángel Pichetto, y que tengan todo nuestro acompañamiento”, culminó la diputada.

