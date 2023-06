Nueva reunión entre choferes y empresarios para evitar medidas de fuerza

Este jueves se llevará a cabo una jornada paritaria en el sector del transporte de pasajeros, en el marco de la conciliación obligatoria extendida que busca resolver el conflicto. Los representantes de los choferes, pertenecientes a la UTA (Unión Tranviarios Automotor), y de la Fatap (Federación Argentina de Transportadores Por Automotor de Pasajeros) se reunirán. Los choferes han estado solicitando la reapertura de las negociaciones salariales, mientras que los empresarios del transporte reclaman un aumento en los subsidios por parte del gobierno nacional para hacer frente al incremento de los precios y costos.

"Si el Estado no aumenta su aporte, nosotros no firmaremos", adelantó Gerardo Ingaramo, presidente de Fatap. "El panorama es incierto y oscuro. No sabemos cómo saldremos de esta situación, ya que las autoridades nacionales, provinciales y municipales, encargadas de decidir sobre los aportes necesarios para el funcionamiento del sistema, nunca se han sentado a negociar en la mesa paritaria. Creo que hoy no se alcanzará una resolución y nos citarán para el lunes, una vez finalizada la conciliación, y seguramente habrá medidas de fuerza a nivel nacional el martes".

La UTA ha solicitado la reapertura de las paritarias y que los aumentos solicitados abarquen los meses de julio, agosto y septiembre, para alcanzar un salario básico mensual de $414.000 para el último mes mencionado. "Los montos son cada vez más elevados; la inflación nos está afectando; las tarifas actuales no son suficientes para un funcionamiento adecuado, y creo que podremos pagar los salarios este mes, pero el próximo mes será imposible hacerle frente a los compromisos".

"No somos quienes fijamos los precios ni las tarifas. Si el Estado nacional no establece una dirección clara sobre lo que se pretende hacer, no podremos resolverlo. El subsidio establecido para este año es de 85.000 pesos anuales, pero se basó en una estimación de inflación anual del 60 por ciento, cuando en realidad será del 100 por ciento, por lo que el subsidio debería duplicarse", concluyó el empresario.